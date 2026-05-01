Apareció en el episodio 4 como un capataz de albañiles, o contratistas, como los llaman en Estados Unidos. Trabaja en segundo plano mientras los personajes principales viven su vida. Pero en el 5 ya se le ve claramente. Y no solo eso, sino que tiene diálogos con la experimentada Amanda Peet, quien trabajó en ese romance otoñal llamado “Alguien tiene que ceder” (2003). Se llama Matías de la Flor (28), es peruano de nacimiento y tras varios años trabajando fuera del país llegó a una serie de streaming de alto calibre.

El actor contó a El Comercio que estuvo unos tres años y medio pasando por cástings antes de llegar a la temporada 2 de “Your Friends & Neighbors” (“Amigos y vecinos”, Apple TV), serie donde Jon Hamm es Andrew Cooper, un ladrón de guante blanco. Residente en EE.UU. desde los cinco años, se decidió por la actuación en la secundaria. Estudió seis años en dos universidades diferentes y llegó a Broadway, a la representación de “Camelot” en el Lincoln Center.

“Me tomé mucho tiempo [estudiando] porque yo pensaba que me faltaba la noción de lo que era en verdad la carrera. Me gustaba mucho, tenía el impulso para ser un actor, y tal vez tenía un poquito de talento natural, energía y curiosidad, pero me faltaba estructura y conocimiento del craft [oficio]”, dijo el intérprete, quien habla en español pero que por momentos necesita expresarse en inglés.

En la serie de Apple da vida a Miguel, quien hace renovaciones en un vecindario acomodado. Esto le causa incomodidad a Mel Cooper (Peet), ama de casa que perdió su trabajo por un exabrupto. El encuentro con el peruano escala de tenso a provocador; hay química entre ambos y la herencia latina del personaje tiene efecto en esta mujer en crisis de la mediana edad. Miguel encaja como latin lover, arquetipo que mal manejado podría ser una caricatura. Este no es el caso.

“El latin lover es algo que no solo pasa en la televisión, pasa en la vida real. Es algo que me chocó mucho cuando me mudé a Nueva York, honestamente. Pero es parte del ser humano, es parte de la vida, la sensualidad es parte de la vida, algo que todos conocemos. Entonces traté de no pensarlo demasiado, traté de ser auténtico, porque lo que es orgánico no es una caricatura. Me están dando un rol donde yo como artista tengo que entrar a las circunstancias y encontrar una razón para sentirme auténtico y orgánico”, sostuvo el actor a través de Zoom.

En el episodio 5 De la Flor se vuelve el interés pasional de Peet, incluso tienen una escena sexual. “Lo importante es que conversamos tanto con los directores, los escritores y el coordinador de intimidad sobre la intención [de la escena]. Si han visto la serie saben que Mel Cooper está atravesando la menopausia. Ha sido muy interesante explorar lo que significa estar en ese momento de tu vida y buscar sentirte todavía como una persona humana y diversa, con sentimientos que a veces no puedes explicar. Yo sabía cuál era mi rol en su historia. Y eso también es muy importante de ser un actor y un artista: no se trata de ti, tienes que estar al servicio de la historia que es más grande que tú”.

En “La Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales”, Matías de la Flor interpreta a un profesor acusado de embarazar a su alumna. Trabajar en esta serie es prácticamente un rito de pasaje para los actores de Hollywood. / NBC

Clase maestra

De la Flor cuenta que al acabar su trabajo, se quedó en el set para ver en acción a sus colegas de “Your Friends & Neighbors”. En el caso de Jon Hamm, quien saltó a la fama por su protagónico en “Mad Men”, el peruano destaca la serenidad que el actor despliega al filmar, síntoma del dominio de su arte. “Me hizo acordar que esto se trata de la tranquilidad, tiene que ver con la paz, con la respiración, con confiar en ti mismo, con no empujar; dejar que pase”.

De quien sí aprendió más fue de Peet. “Amanda es una actriz increíble y yo aprendí tanto de ella; me guió. Ella sabía que era mi primer show grande de televisión, sabía que yo hacía mucho teatro, y entonces me decía ‘Matías, si quieres otra toma, hagamos otra, cuantas quieras’. Ella fue un ejemplo para mí”.

Oportunidades propias

El peruano, además de los cástings que lo han llevado a Hollywood, tiene una vida activa en Nueva York, donde vive. Allí filmó escenas para un episodio de la serie “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”. También es donde se encuentra Broadway, ecosistema teatral donde tendrá un rol en la obra “The Man of la Mancha”, inspirada en Don Quijote. Él también tiene su propia plataforma actoral, De la Flor Company, con la que está trabajando una adaptación de “Bodas de sangre” de Federico García Lorca, además de enseñar actuación.

“[Estoy] tratando de explorar lo que es el lenguaje. Y que las audiencias americanas y latinas sepan que el lenguaje es más que las palabras, es la pasión. Son las imágenes, el movimiento, las visiones.” Un proyecto a largo plazo donde ya dio los primeros pasos.