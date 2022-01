El segundo episodio de “El libro de Boba Fett” ha continuado con su narrativa en dos tiempos: la primera contando la historia del cazarrecompensas en flashbacks que muestran cómo escapó del estómago del Sarlaac y pasó a llevar una vida nómada con los moradores de las arenas; y la segunda mostrándonos su situación actual en Tatooine como nuevo señor feudal del crimen.

Sin embargo, el nuevo capítulo de “The Book of Boba Fett” (en su idioma original) también llamó la atención porque trajo de vuelta a un conocido personaje de “Star wars”, nada más y nada menos que Black Krrsantan, un wookiee de pelaje negro y afinidad por la artillería pesada cuyo nombre aún no se ha dicho en la serie de Disney Plus, pero que es un personaje muy conocido por los fans de los cómics de la franquicia.

¿QUIÉN ES BLACK KRRSANTAN?

Black Krrsantan es uno de los muchos grandes personajes que se ha desarrollado en la línea de cómics oficiales de “Star Wars” de Marvel, desde mediados de la década de 2010. El personaje es un wookiee deshonrado que huyó de su planeta natal Kashyyyk. Después de ser un luchador de los infames hermanos Xonti y ofrecerse como voluntario para la mejora cibernética, se convirtió en uno de los cazarrecompensas más temidos de la galaxia, a menudo trabajando junto (o en contra) de Jabba the Hutt, Han Solo y Boba Fett.

Black Krrsantan en “El libro de Bob Fett” (Foto: Disney Plus)

La primera vez que vimos a Black Krrsantan fue en la serie de cómics de Darth Vader de 2015 (número 1), que se desarrolla inmediatamente después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte en “Star Wars: A New Hope”. Vader usó a Jabba el Hutt como intermediario para contratar a dos cazarrecompensas para dos trabajos que no quería que el Emperador Palpatine supiera. Esos no eran otros que Black Krrsantan y Boba Fett.

Después de su debut y de dejar el servicio Vader, Black Krrsantan se unió al equipo de atraco del arqueólogo del inframundo Doctor Aphra, también en los diversos cómics. Krrsantan ha tenido varios momentos destacados en el canon de “Star Wars”, como cazar a Han Solo y Luke Skywalker o tener una pelea con Chewbacca. Ahora, el personaje ha dado oficialmente el salto a la pantalla en “El libro de Boba Fett”, la serie derivada de “The Mandalorian”.

DESTREZAS Y HABILIDADES DE BLACK KRRSANTAN

Black Krrsantan fue entrenado como gladiador por los hermanos Xonti. Esto le dio una habilidad excepcional en la lucha, aunque antes se las arregló para eliminar a la mayoría de la tripulación de adquisiciones trandoshanas.

Black Krrsantan frente a Bob Fett en “El libro de Bob Fett” (Foto: Disney Plus)

Según Boba Fett, Black Krrsantan era uno de los mejores cazarrecompensas de Jabba. El wookiee tenía la habilidad de empuñar un arco. Era un buen luchador incluso contra sus compañeros wookiees, como Chewbacca. También usa nudillos de bronce.

APARIENCIA DE BLACK KRRSANTAN

Black Krrsantan es un wookiee masculino. Tiene cabello negro y ojos marrones, con algunos detalles dorados en el pecho y cabello. El personaje tiene una cicatriz en el ojo izquierdo.

INFORMACIÓN DE BLACK KRRSANTAN

Mundo natal: Kashyyyk

Especie: Wookiee

Género: Masculino

Color de pelo: Negro

Color de los ojos: Marrón