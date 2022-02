El sexto y penúltimo capítulo de “The Book of Boba Fett” ya está disponible en Disney Plus y trajo consigo muchas apariciones y cameos de personajes ya conocidos en el universo de “Star Wars”. El capítulo, titulado “Del desierto llega un extraño”, anunciaba lo que sin duda fue el climax de la entrega, pues hizo su debut en pantalla Cad Bane, uno de los villanos más populares de la franquicia.

Los fanáticos han estado esperando con ansias la llegada de Cad Bane durante bastante tiempo, y ciertamente hizo su entrada en el acto final del penúltimo episodio de “The Book of Boba Fett”. Y aunque el título del nuevo episodio parecía que se refería a Din Djarin, quien se dirigió a un remoto planeta selvático para llevarle un regalo a Grogu; realmente se refería al terrorista pistolero.

En “From the Desert Comes a Stranger” (título original del capítulo) Din le pide ayuda a Cobb Vanth en la próxima guerra de Boba Fett con el Sindicato Pyke, después de eso, el sheriff espacial notó que un peculiar extraño se acercaba desde el desierto. Era Cad Bane, quien le ordena que no interfiera en el enfrentamiento y que para ello le pagaría el doble de lo que Boba le ofreciera. Un mal movimiento del ayudante de Cobb hace que el pistolero dispare a ambos antes de regresar al desierto.

Cad Bane en “The Book of Boba Fett” (Foto: Disney Plus)

¿QUIÉN ES CAD BANE?

Cad Bane es uno de los cazarrecompensas más peligrosos de la tradición de “Star Wars”, y su debut en en la serie de Disney Plus significa nada más que problemas para Din, Boba, Fennec y todos los demás en Tatooine. Pero, ¿quién es este misterioso personaje?

Si has visto “Star Wars: The Clone Wars”, entonces sabes todo sobre Cad Bane. Caso contrario, es importante que sepas que es un personaje con historia. Cad es un cazarrecompensas que fue contratado con frecuencia por el propio Darth Sidious para enfrentarse a Jedi como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Era bueno en su trabajo y se ganó una sólida reputación como uno de los mejores cazarrecompensas de la era de las Guerras de los clones.

Cad Bane es una mala noticia y un gran problema, y este episodio de “El libro de Boba Fett” marca la primera vez que aparece en acción en vivo. En la serie está trabajando para el sindicato Pyke y en su aparición ha causado un gran lío en Tatooine.

Cad Bane es uno de los cazarrecompensas más peligrosos de la tradición de “Star Wars” (Foto: Disney Plus)

El personaje, en realidad, sigue los pasos de muchos otros personajes importantes de “Star Wars” que debutaron en la animación y ahora aparecen en gran medida en las películas y series de Disney+, entre ellos Saw Gerrera, Bo-Katan Kryze y Ahsoka Tano.

CAD BANE VS BOBA FETT

El debut de Cad Bane en “The Book of Boba Fett” ha dejado algunas preguntas. Como advertencia a Cobb Vanth, Bane le dice que no ayude a Boba Fett, pues este es un traidor que trabajó para el Imperio. Esto explicaría por qué no aparece en la trilogía original con el resto de cazarrecompensas.

Además, recordemos que Cad Bane le hizo a Boba Fett la abolladura característica de su casco. Pase lo que pase en el capítulo final de la serie de Disney Plus, está claro que nos dejará más momentos memorables con el enfrentamiento entre ambos personajes.

Cade Bane era bueno en su trabajo y se ganó una sólida reputación como uno de los mejores cazarrecompensas de la era de las Guerras de los clones (Foto: Disney Plus)

