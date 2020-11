El reparto de “El príncipe del rap” (“The Fresh Prince of Bel-Air”, en su idioma original) se reunió en un programa especial para celebrar el 30 aniversario del estreno de la exitosa serie noventera protagonizada por Will Smith, quien dio vida a un chico de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel-Air, en Los Ángeles. El capítulo del reencuentro en el que están los añorados personajes ya está disponible en la plataforma HBO Max desde el jueves 19 de noviembre.

A lo largo de todo este tiempo, luego que “El príncipe de Bel Air” llegará a su fin en 1996, el reparto principal ha tenido varias reuniones; sin embargo, siempre estuvo ausente Janet Hubert, la actriz que interpretó a la tía Viv en las tres primeras temporadas, para luego ser sustituida Daphne Maxwell Reid. Uno de las razones de su salida, fueron las tensiones entre ella y Will Smith, que con el paso del tiempo se hicieron más evidentes.

Ambos actores se volvieron a ver las caras en el especial por los 30 años de “The Fresh Prince of Bel-Air”, orquestado por HBO Max. Esto, entre otras cosas, fue lo que más llamó la atención de los fans de la serie, quienes finalmente vieron a Will Smith y Janet Hubert ponerle fin a una disputa de 27 años. Y es que Smith y Hubert se sentaron frente a frente a decir su verdad, resolver sus diferencias y sanar de sus experiencias compartidas.

En el programa especial, Janet Hubert y Will Smith hablan sobre sus problemas del pasado (Foto: HBO Max)

JANET HUBERT-WHITTEN Y EL DRAMA QUE VIVIÓ TRAS “EL PRÍNCIPE DEL RAP”

En el programa especial, Janet Hubert y Will Smith hablan sobre sus problemas del pasado. La actriz que interpretó a Vivian Banks, la tía Viv, cuenta que durante la tercera temporada, cuando quedó embarazada, pasó momentos de su vida que pocos conocían. “Hubo algunas fricciones porque estaba embarazada y mi vida en casa no era nada buena. Ya no me reía, sonreía y bromeaba porque pasaban cosas que nadie sabía. El elenco no tenía idea de lo que estaba pasando”, confiesa.

En tanto, Smith reconoce: “Durante su embarazo, no fui sensible. No era perceptivo. Ahora que he tenido tres hijos, aprendí algunas cosas que no sabía en ese momento y las haría de manera muy diferente”.

La confesión iría más allá cuando Hubert reveló que le ofrecieron un trato “realmente malo” para la tercera temporada.

“Dijeron: ‘Tienes dos meses y dos semanas de trabajo y no puedes trabajar en ningún otro lugar’. Eso significó que me recortaron el salario. Tenía un nuevo bebé y un marido que estaba sin trabajo, así que dije que no. No acepté su oferta”, dijo la actriz.

Janet Hubert interpretó a Vivian Banks, la tía Viv (Foto: NBC)

“Nunca fui ‘despedida’. Ese concepto erróneo siempre estuvo ahí. Estaba atrapada. ¿Qué más podía hacer? Entonces dijeron: ‘Bien, vamos a modificar tu rol’. Y yo dije: ‘Bien. ¿Qué puedo decir? Me sentí profundamente herida. Profundamente”, agregó solloza.

Finalmente, la actriz de 64 años revela todo lo que le costó haber salido de “The Fresh Prince of Bel-Air”: “Lo perdí todo. Reputación, todo. Pudiste seguir adelante, pero ya sabes... es difícil para una mujer afrodescendiente en Hollywood, es el beso de la muerte. Es bastante difícil ser una mujer de piel oscura en este negocio”, puntualizó.

Ante las duras confesiones de Hubert, Will Smith reconoció el tremendo error que cometió en ese entonces. “Cuando miro hacia atrás ahora, es obvio que estabas pasando por un momento difícil. Sentí que me odiabas”, dijo antes de agradecerle que compartiera eso con él. “No podría hacer una celebración de 30 años de este espectáculo y no celebrarte a ti, celebrar tu contribución a este espectáculo, a mi vida… sigues siendo mi tía Viv”, finalizó.

Will Smith con las dos Tías Viv juntas, Daphne Maxwell Reid y Janet Hubert (Foto: HBO Max)