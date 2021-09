“El príncipe del rap” (”The Fresh Prince of Bel-Air”) regresa a la televisión a través de un ‘reboot’, el cual llega 30 años después de la serie original que cautivó a millones en el mundo. Precisamente, Will Smith se encargó informarle al actor Jabari Banks que será su sucesor en la nueva versión del ‘sitcom’.

La estrella de Hollywood realizó una videoconferencia con el joven actor para darle la noticia: “Es un absoluto placer conocerte y estar en directo contigo, desde la parte más profunda de mi corazón quiero felicitarte: tienes el papel de príncipe de Bel-Air”, le comunicó el también productor cinematográfico.

En el video publicado por Peacock, el cual se ha hecho un viral de Internet, se puede observar la reacción de Banks al ser informado que será el nuevo protagonista:

“Este es un sueño hecho realidad. La forma en que este programa me ha impactado y mi vida es increíble”, respondió el joven actor, quien incluso se animó a mostrar una foto de él y sus amigos vestidos como el elenco de la serie original.

Jabari no está lejos de parecerse a “Príncipe del rap”, no sólo porque se apellida Banks como los tíos de Bel-Air sino porque es originario de Filadelfia, ciudad donde creció Will Smith. Además, sabe rapear e incluso juega básquetbol.

