Si bien la serie de televisión basada en “The Lord of the Rings” (“El señor de los anillos”) todavía está en preproducción en Nueva Zelanda, Amazon Studios ya ha aprobado la realización de una segunda temporada, informó Deadline.

Además de la aprobación de la segunda temporada, el medio informó que la producción tendrá una pausa de entre cuatro y cinco meses después de grabar los dos primeros episodios.

Este tiempo será utilizado por el equipo de escritores dirigido por J.D. Payne y Patrick McKay para trabajar en los guiones de los episodios de la segunda temporada, minimizando el tiempo en que los fans del trabajo de J.R.R. tendrán que esperar entre la primera y la segunda temporda.

La serie es producida por Amazon Studios en cooperación con el Tolkien Estate, la editorial HarperCollins y el estudio New Line Cinema.

Si bien hasta la fecha se sabe poco del argumento de la nueva serie, se conoce que esta tendrá lugar en la Segunda Edad de la Tierra Media, época en la que Saurón, entonces conocido como Annatar, creó los anillos de poder que le dan nombre a la saga.