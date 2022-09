Ha sido un excelente año para las series de fantasía con el lanzamiento de series como “La casa del dragón” en HBO y “Sandman” para Netflix, pero el mayor éxito del año podría estar por llegar con el estreno de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” (”The Lord of the Rings: The Rings of Power”) este 2 de septiembre en Prime Video, una serie que nos lleva de vuelta al fascinante mundo creado por J.R.R. Tolkien y popularizado por las dos trilogías del director Peter Jackson.

La serie de ocho capítulos ha significado una monumental inversión para Amazon, que no solo pagó aproximadamente US$250 millones por los derechos para contar esta historia, sino que también desembolsó otros US$500 millones para producirla en Nueva Zelanda. Esto sin contar con las decenas de millones adicionales gastados en promocionar el show, incluyendo una prominente presencia en el Comic-Con de San Diego de este año.

¿De qué trata “Los Anillos de Poder”?

A diferencia de las películas, que adaptan más o menos fielmente los libros escritos por Tolkien, la serie “Los Anillos de Poder” se basa en los apéndices que dejó el autor para su trilogía, los cuales consisten en una cronología a grandes rasgos de la historia de la Tierra Media. Debido a esto, gran parte de la trama del show ha sido invención del propio Amazon Studios, quienes han tenido que llenar los vacíos narrativos con sus propias historias, aunque bajo la supervisión de los herederos de Tolkien.

Es así que si bien “Los Anillos de Poder” nos contará un ya conocido relato de elfos, humanos, hobbits y enanos batallando contra un gran mal, varios de los personajes con los que nos familiarizamos como Frodo, Sam, Aragorn, Legolas, Gimli y Gollum no aparecerán en la serie, que se remonta miles de años antes de que la Comunidad del Anillo realizara su peligroso viaje a Mordor durante la Tercera Era.

En cambio, la serie de Prime Video nos lleva a la Segunda Era de la Tierra Media, cuando las civilizaciones del continente estaba en su mayor esplendor, con Númenor, Khazad-Dûm y Lindon destacándose como los más grandes reinos de humanos, enanos y elfos en su momento. Pero de esta radiante luz también salieron las más oscuras sombras, con el villano Sauron, entonces conocido como Annatar, el Señor de los Dones, urdiendo un plan para esclavizar a todas las razas con los anillos de poder.

El esplendor de Númenor, el más grande reino de los hombre en la Tierra Media. La decadencia de esta civilización será importante en la trama de la serie. / Amazon Studios

¿Dónde están Frodo y Gandalf?

A pesar de la distancia temporal, la serie sí contará con algunas figuras conocidas por los aficionados de la saga, en primer lugar el ya mencionado Sauron, quien tomará un papel central como el villano de toda la serie.

Es así que veremos versiones más jóvenes de personajes centrales, aunque no protagónicos, de la trilogía de “El Señor de los Anillos” como Galadriel (Morfydd Clark) y Elrond (Robert Aramayo), quienes a lo largo de la historia se convertirán en las figuras respetadas y sabias que conocemos.

Adicionalmente, se mostrarán a figuras casi mitológicas que solo vimos brevemente en la películas como Isildur (Maxim Baldry), el antepasado de Aragorn que logró arrancar el Anillo Único de la mano de Sauron durante la Guerra de la Última Alianza que marcó el final de la Segunda Era, y Gil-galad (Benjamin Walker), el rey del reino de elfos Lindon.

Robert Aramayo es Elrond en la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

Divergencias de Tolkien

Con la relativa libertad narrativa otorgada a Amazon Studio por el Tolkien Estate, los guionistas de “Los Anillos de Poder” han podido ahondar en cuestiones poco exploradas de la mitología de la Tierra Media, como por ejemplo el rol de las mujeres en la sociedad de los enanos. En los libros de Tolkien las enanas son seres casi tan elusivos como las Ent-mujeres, al punto que Gimli incluso bromea que algunos creen que estas no existen y que su raza nace de la misma tierra. Contrarrestando esta narrativa está el personaje de Disa (Sophia Nomvete), esposa de Durin IV (Owain Arthur) y una de las líderes del reino de Khazad-Dûm.

La princesa Disa (Sophia Nomvete) es uno de los personajes que veremos en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

Otra expansión a la historia de Tolkien tiene que ver con una de sus razas más representativas: los hobbits. En “Los Anillos de Poder” se explorará la historia de los antepasados de Bilbo y Frodo miles de años antes de que colonizaran el área conocida como La Comarca, cuando todavía estaban divididos en tres tribus diferentes conocidas como los fallohides, los stoor y los harfoots. Dos de los protagonistas, Poppy Proudfellow (Megan Richards) y Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani) pertenecen justamente a esta última raza, caracterizada por su naturaleza nomádica.

Es esta mezcla entre lo familiar y lo nuevo la que nos ofrece “Los Anillos de Poder”, una serie con la que Amazon busca dominar el género de la fantasía. Que comience la guerra por la Tierra Media (del streaming).

¿Qué puedo leer antes del estreno?

Para aquellos que se quieran adelantar a la historia de “Los Anillos de Poder” - te entendemos, cuesta aguantar la salida de una nueva temporada - hay ciertas lecturas que pueden servirte para saber más de la historia.

Están por supuesto los apéndices de “El Señor de los Anillos”, incluídos con la mayoría de ediciones de esta trilogía y los textos sobre los cuales se basa la historia de la serie. Pero si se desea leer algo más elaborado, recomendamos revisar el libro “El Silmarillion”, una recopilación de cuentos cortos de J.R.R. recopilados póstumamente por su hijo Christopher Tolkien.

Si bien todo el libro es una lectura interesante, contándonos relatos de la creación del universo (Eä) y el planeta (Arda) donde ocurre los sucesos de “El Señor de los Anillos”, para el propósito de “Los Anillos de Poder” se convierte más importante el relato “Akallabêth”, que habla de la alza y la caída del reino de Númenor, causada por la fallida invasión de los numeronianos a las Tierras Imperecederas en un intento de conseguir la vida eterna.

¿Cuándo será el estreno?

Los dos primeros capítulos de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” se estrenarán este 2 de septiembre en Prime Video, aunque los fans de la franquicia deberán estar atentos a la posibilidad de que se estrene la noche del jueves a las 8 p.m. (hora peruana). La primera temporada consistirá de ocho capítulos lanzados cada viernes, con Amazon Studios planeando completar la historia en al menos cinco temporadas.