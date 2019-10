Ver El señor de los cielos 7 Capítulo 5 EN VIVO ONLINE | Aurelio Casillas está a punto de ser enterrado, pero su despedida es apenas el comienzo de la séptima temporada de “El señor de los cielos” (“The Lord of the Skies” en inglés).

Con el último adiós del ‘Señor de los cielos’ como trasfondo, los Casillas intentarán recuperarse del golpe de la muerte del capo, mientras el Cabo se mantiene al acecho en el quinto capítulo de la temporada, a estrenarse este lunes 21 de octubre por Telemundo en Estados Unidos.

A pedido de Amado Casillas, el entierro fue aplazado hasta donde se pudo, aunque doña Alba ya había avisado que prefería que su hijo descansara en paz de una vez por todas. Al parecer, su voluntad se impondrá a la de sus nietos.

Amado, por lo pronto, se encuentra en Grecia, hasta donde llegó con un plan para expandir el negocio de la familia. Sin embargo, un criminal local llamado Renzo Volpi podría causarle más de un problema, debido a que tiene una conexión con el mayor enemigo de Amado, Baltasar Ojeda.

En tanto, el Súper Javi se salvó de la trampa tendida por el Cabo y ya está reunido con la hija que no conocía. Sin embargo, ¿cuánto le durará la paz? Además, ¿Rutila aceptará a la familia de su pareja?

Por su parte, Ismael parece orientado a convertirse en el principal sucesor de su padre. Según él mismo dijo, ya no hay marcha atrás. Si bien al comienzo no quería involucrarse en el negocio del narcotráfico, hoy su destino parece marcado, con un hijo en camino.

¿Qué más pasará en la séptima temporada de “El señor de los cielos”? Como la entrega recién empieza, solo pueden esperarse más sorpresas.

Si te encuentras en Estados Unidos, mira AQUÍ “El señor de los cielos” 7 ONLINE por Telemundo.

TRÁILER DE "EL SEÑOR DE LOS CIELOS" - TEMPORADA 7 CAPÍTULO 5

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL SEÑOR DE LOS CIELOS" 7 - CAPÍTULO 5

La séptima temporada de “El señor de los cielos” es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) / 9:00 pm (hora del centro) a través de Telemundo en Estados Unidos.

Si estás en Estados Unidos, puedes ver online todos los capítulos de la nueva entrega de “El señor de los cielos” a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y de Telemundo.com, con subtítulos en inglés.

También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.

Por el momento no hay fecha de estreno para la séptima temporada de “El señor de los cielos” en América Latina por Telemundo Internacional ni en cualquier otra plataforma.