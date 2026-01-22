Escuchar
“El señor de los cielos” confirma su décima temporada con el retorno de Rafael Amaya. (Foto: Captura de YouTube)

Resumen

“El señor de los cielos” vuelve con su décima temporada, confirmada por Telemundo Studios y protagonizada nuevamente por Rafael Amaya como el icónico narcotraficante ‘Aurelio Casillas’, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español.

Series

