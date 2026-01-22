“El señor de los cielos” vuelve con su décima temporada, confirmada por Telemundo Studios y protagonizada nuevamente por Rafael Amaya como el icónico narcotraficante ‘Aurelio Casillas’, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español.

Este regreso marca un momento especial para la serie, considerada la producción más longeva y exitosa dentro del formato de superseries en español desde su estreno en 2013.

“El regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas es un momento poderoso para esta franquicia”, declaró Javier Pons, ejecutivo de Telemundo Studios.

“El señor de los cielos” confirma su décima temporada con el retorno de Rafael Amaya. (Foto: Captura de YouTube)

Según Telemundo, la temporada diez representa un “regreso a la esencia original” de la saga, donde Aurelio aparece como un hombre capaz de conquistar imperios pero con dificultades para controlarse a sí mismo. Tras desaparecer del radar de su propia familia, el protagonista retorna para reclamar poder y buscar venganza.

Rafael Amaya afirmó que interpretar a Casillas ha sido “el papel más icónico” de su carrera y que regresar para esta temporada tan importante le permite expandir aún más el legado del personaje que definió gran parte de su trayectoria artística. Además, el actor participará por primera vez como productor ejecutivo de la serie.

“En muchos sentidos, estoy haciendo lo que siempre he hecho, solo que ahora tengo el título y un poco más de libertad para tomar decisiones. Pero mi compromiso siempre ha sido el mismo: hacer que todo sea lo más sólido posible para que, cuando llegue el momento de volver a la piel de Aurelio Casillas, comprenda plenamente su trayectoria: un hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de controlarse”, declaró Amaya a Variety.

La noticia del retorno de Amaya fue recibida con entusiasmo por fanáticos en redes, quienes celebraron el anuncio en múltiples plataformas y reafirmaron su interés en la evolución de la historia de Casillas tras los eventos de temporadas anteriores.

La producción de “El señor de los cielos 10” comenzará este año bajo la producción de Telemundo Studios, aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.