Elisabet Gelabert, la cazadora de "Gigantes" | ENTREVISTA

La segunda temporada de la serie española "Gigantes", un policial que muestra el lado crudo del ser humano, tiene el reto de encontrar un lugar entre los espectadores en el mes más complicado para la TV, donde los reflectores están puestos en "Game of Thrones". Este 21 de abril por la noche, el episodio de estreno llega por Movistar Series.

A propósito de la premiere, conversamos con Elisabet Gelabert, quien interpreta a la inspectora Ángela Márquez. Ella busca detener a los hermanos Guerrero, un clan especializado en el tráfico de droga y blanqueo de capitales que tiene contactos en las más altas esferas del poder. La dirección corre por cuenta del ganador del Goya por "No habrá paz para los malvados" (2011), Enrique Urbizu.

Algo que me ha llamado la atención esta temporada es lo rápido que se desmorona todo para todos los personajes. ¿Cómo fue para ustedes, los actores, estar frente a un guion tan vertiginoso?

Para nosotros fue como un regalo, porque la suerte de haber rodado esta serie también es que el material lo tuvimos desde el principio. Nos llegaron los guiones en marzo (del 2018) y empezamos a rodar a finales de mayo, con lo cual tuvimos un par de meses para hacerlos a la idea y leerlos con profundidad. Sí, la verdad es que puede parecer precipitado, pero según acaba la primera temporada es bastante consecuente con el destino de estos personajes, los Guerrero.

Hay varias escenas muy duras en la serie, en especial en la temporada 2. ¿Hay alguna en particular que te haya sido difícil ver?

Sí (risas). Varios asesinatos. Es cierto, son muy crudas las escenas violentas. No te ahorran demasiado el detalle sin ser algo gore ni extremadamente violento, pero realmente cuentan la crudeza de lo que está ocurriendo.

Hay crudeza tanto en lo que se ve como en lo que se escucha, los Guerrero siempre intentan herir a alguien con sus palabras. ¿Pero cuál es el tono de Ángela?

Es un tono, me gusta pensar, de héroe del western. Me inspiraba en Gary Cooper de "Solo ante el peligro", en John Wayne, esos westerns con John Ford. Es una mujer parca, que en la segunda temporada está muy sola con un problema personal terrible, y la persecución a esta gente tan mala… y es algo que Enrique (Urbizu) también me hacía mucho hincapié, que lo llevara todo de una manera muy interior, que dejara salir poco. Mi trabajo está casi en los ojos y en mi expresión y muy poco en las palabras. De hecho, habían líneas de diálogo que al final acabábamos siempre recortándolas porque veíamos que no necesitaba hablar tanto para decir lo que necesitaba.

Y hablando de Urbizu, el director, cuando lo entrevisté me dio la impresión de ser alguien qué sabe qué decir en todo momento. ¿Él es así cuando dirige?

Sí, es tan práctico. Porque él escucha mucho primero a los actores cuando llegamos al set y vamos a pasar a escena. Nos escucha, nos deja ser un poco. O si tú llegas con una propuesta para el texto te dice sí o no. Le gusta, te escucha, te respeta, te habla siempre desde un lugar de respeto y de interés por su parte. Evidentemente, él siempre tiene las cosas muy claras y la mayoría de veces acabas haciendo lo que él te propone; pero siempre te escucha.

A diferencia de la temporada anterior, ahora Ángela tiene que hacer algo moralmente cuestionable. Dime, Elisabeth: ¿El fin justifica los medios?

Yo pienso que no (risas). Estamos haciendo ficción, pero es cierto que como mi vida no es una película… y tampoco he visto en una película algo tan grave como le ocurre a Ángela, o sea me tocan a mi hijo, lo único que tengo y lo que me importa más que mi propia vida. En ese sentido la entiendo, no sé si lo defiendo como un leitmotiv, pero lo entiendo perfectamente.

Tengo entendido que la sociedad machista le pide estándares muy altos a las mujeres. Estándares en conducta, en fortaleza, en todo. Y si no los cumplen, pues son menospreciadas. ¿Ocurre esto en la historia de Ángela?

Creo que ella es una mujer que en su trabajo es muy respetada por su equipo, incluso sus superiores corruptos la valoran como una gran policía. No se sabe tampoco demasiado de su background, pero me gusta la visión de la serie donde aparece como una jefaza, que realmente se ha ganado su lugar y que es respetada por su ámbito masculino.

Conocemos más de los Guerrero, de ahí que la serie se llame “Gigantes”, pero no de Ángela. ¿Cómo te gustaría imaginarte su pasado?

Creo que es una mujer que sufrió mucho y se refugió en su trabajo para crearse una vida. Muchas veces nos creamos una vida para esconder lo que sabemos de nosotros mismos.

DATO

"Gigantes", temporada 2. Estreno: domingo 21 de abril a las 9:00 p.m. por Movistar Series.