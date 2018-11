El éxito de "Élite" ha sido tanto que los productores han ideado un reality, "Élite - Aftershow", donde sus protagonistas revelerán algunos secretos. Y hoy te contamos de qué se habló en este primer episodio.

Desde los romances, anécdotas, redes sociales y la "piscina", este fue un primer episodio sin censura, donde Danna Paola, Mina El Hammani y Miguel Bernardeu, lo contaron todo.

"Élite After Show": los secretos que revela la serie en este primer episodio. (Fuente:Youtube)

Empezó la charla sobre sus personajes y de lo que significaba para ellos poder interpretarlos sin juzgarlos; por lo que pensando en la historia vivida por sus personajes, llegaron a la conclusión que ninguno elegiría ser parte del complicado y oscuro colegio "Las Encinas".

Al momento de hablar de las redes sociales, Miguel Bernardeu, quien interpreta a Guzmán, dijo que no las utilizaba mucho pues él no quería ser un producto de Instagram; pues últimamente la gente es contratada por la cantidad de seguidores que se tiene mas no por el talento; asimismo Danna Paola, comentó que para poder estrenar su nuevo álbum musical, borró todas sus publicaciones y estuvo un tiempo sin entrar a la aplicación y se sintió sumamente libre y tranquila.

Esta es una manera en que los actores quieren enseñarles a sus fans que no todo lo que sucede en tu vida se tiene que publicar, hay que vivir sin estar pensando en los demás ni el qué dirán.

Danna Paola, Mina El Hammani y Miguel Bernardeau, conversando y jugando en este "Élite After Show". (Foto:YouTube)

Siguiendo con el "Élite After Show", Miguel y Danna comentaron sobre algunas anécdotas que vivieron dentro de la escena de sexo, la cual para ellos duró media hora por lo nerviosos que estaban; lo mismo sucedió con la escena del beso en la piscina, la cual tuvieron que repetir 15 veces y en una de esas Danna se parte el labio.

Y aunque muchos de los fanáticos e incluso algunos de sus compañeros de reparto, creyeron que ambos actores mantenían una relación, en este episodio se encargan de aclarar que son solo muy buenos amigos.

Por otro lado, Mina, Danna y Miguel concluyeron que, 'la piscina' es un personaje más dentro de la serie o en todo caso es Guzmán y la piscina, uno más uno. Definitivamente se esperará con ansias el siguiente episodio de "Élite After Show".