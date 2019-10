Desde su estreno, la serie “Élite” se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix a nivel mundial, al punto de ser una de las dos ficciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma (la otra es “La casa de papel”). Entre dos intérpretes de esta serie surgió un romance... el cual llegó a su fin.

Se trata de la pareja conformada por Álvaro Rico y Ester Expósito, quienes interpretan en “Élite” de Netflix a Polo y Carla, respectivamente. El romance que sus personajes vivieron en la serie se trasladó, momentáneamente, a la vida real.

En entrevista con la edición española de la revista Cosas, Álvaro Rico confirmó el fin de la relación: “Lo que yo viví con Ester, porque ya no estamos juntos, aunque la quiero muchísimo”

Cosas: ¿Sigues teniendo buena relación con Ester?

Rico: “Sí, claro que sí. Y nunca la voy a perder, aunque la prensa pueda decir muchas cosas –se ríe–. Pero todo lo que he vivido en Élite ha sido maravilloso, conocer a todos mis compañeros. De “Élite” me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre”.

Expósito y Rico fueron captados juntos en numerosas oportunidades, incluyendo eventos públicos. De acuerdo a la web española Cuore, los problemas en la pareja se habrían hecho notar en agosto.

DATO

“Élite” tiene dos temporadas disponibles en Netflix. La tercera tanda de episodios llegará más adelante.