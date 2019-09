"Élite": qué dice la prensa internacional de la nueva temporada | FOTOS

La segunda temporada de "Élite" ya se encuentra disponible en el servicio de streaming, y la prensa especializada ya tienes sus primeras impresiones. Según explican los medios internacionales, los nuevos capítulos de la ficción española cumplen con la expectativa que dejó en la primera temporada.

► "Élite" temporada 2: un regreso más dramático y adictivo | RESEÑA SIN SPOILERS

► "Élite": estas son las parejas de los protagonistas en la vida real | FOTOS



En la primera temporada de "Élite" se reveló la identidad del asesino de Marina (María Pedraza), pero ese no es el único secreto que esconden los estudiantes de Las Encinas. Y ahora, Samuel (Itzan Escamilla) hará de todo para liberar a su hermano, Nano (Jaime Lorente), de la cárcel.

La segunda entrega de "Élite" contará con el ingreso de personajes como Cayetana G, quien será interpretada por Georgina Amorós; Valerio M, quien cobrará vida gracias al actor chileno Jorge López; y Rebeca P, a quien interpretará Claudia Salas.



A continuación lo que dice SIN SPOILERS la prensa internacional:

COSMOPOLITAN

"Lo cierto es que 'Élite 2' es justo lo que esperaba y, por eso, no me ha sorprendido locamente, aunque sé que enganchará y gustará a sus fans gracias a sus actores y a la dosis de misterio que te inyecta en vena con cada final".



EL ESPAÑOL

"En su favor hay que decir, no obstante, que los tres nuevos personajes son un gran revulsivo para la ficción, que encajan a la perfección desde el minuto uno, y que en los dos primeros capítulos se adivina que las tramas irán cada vez a más".

SENSACINE

"Con Élite es imposible poder aburrirte. En esta nueva entrega nos presentan varias tramas intercaladas con los nuevos estudiantes de Las Encinas que son como un soplo de aire fresco. Con permiso de Jorge López y Georgina Amorós (aunque ambos personajes tienen historias que darán mucho de qué hablar), el personaje de Claudia Salas podría ser fácilmente el mejor. La actriz interpreta a Rebeca, una chica de barrio que de un día para otro, su familia consigue ser millonaria y consigue tener en tan solo dos episodios grandes e icónicos momentos"

FUERA DE SERIES

"Se agradece también que aunque el concepto de ricos versus pobres siga presente, no haya ya ínfulas de profundidad y seriedad con eso; es un algo que juega a favor del conflicto, utilizando el contraste, pero no es necesario meterle discurso social. A Élite no venimos a reflexionar sobre la diferencia de clases, venimos a divertirnos. Y eso nos da el comienzo de la temporada 2, momentos divertidos, sorpresas, carne y misterio. Y una marquesita cada vez más on fire, que es otro de los aciertos de la nueva propuesta"



E CARTELERA

"La temporada mantiene muchos de los elementos que hicieron a 'Élite' adictiva la primera vez. De nuevo tenemos dos líneas temporales: el presente, con un nuevo y truculento misterio, y el pasado, la línea principal, que nos va contando las nuevas desventuras de Samuel y los demás en Las Encinas"



COOPERATIVA

"En ese sentido y, considerando la primera temporada, la tensión aumenta considerablemente en estos nuevos episodios. Los personajes se ven cada vez más acorralados y obligados a cambiar su forma de ser. Porque al igual los adolescentes de la serie, Elite logra salir de su zona de confort en esta segunda temporada"



EL COMERCIO

"El segundo capítulo es impresionante. Puede que te tome unos segundos asimilar todo lo que acabas de ver; una pequeña muestra de lo que promete esta temporada donde los adolescentes son expertos en conseguir lo que desean. Como que tú te creas el cuento y veas toda la historia en maratón".



Mira el tráiler de la segunda temporada aquí: