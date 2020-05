El trágico y melancólico final de la tercera temporada de “Élite” dejó las puertas todavía abiertas para una historia con más misterios y personajes atrapantes de la serie española más vista de Netflix. Con una cuarta temporada confirmada y una quinta en camino, repasamos la posible historia que veremos en lo nuevo de Darío Madrona y Carlos Montero; además del cambio de elenco que marcará la próxima entrega.

La tercera temporada de “Élite” puso el ambiente adecuado para una despedida de los personajes principales que marcaron los inicios de la historia juvenil alrededor de “Las Encinas”. Netflix confirmó la despedida de los actores que alcanzaron gran popularidad luego de protagonizar la serie a través de un video.

Ester Expósito, Danna Paola, Álvaro Rico, Mina El Hammani y Jorge López le dijeron adiós a la producción que los lanzó al estrellato en poco tiempo. Entre lágrimas y abrazos, los jóvenes actores grabaron por última vez en el set de grabación y decidieron grabar sus últimos momentos al lado de sus compañeros que continuarán en la serie.

HISTORIA

La reciente temporada de “Élite” confirmó la continuidad de los personajes de Guzmán, Samuel, Rebeka, Ander y Omar, quienes iniciarán un nuevo curso en “Las Encinas”. En el caso de Cayetana, todo hace indicar que ayudará a su madre en los servicios de limpieza. Con ninguna información confirmada, diversas teorías surgen entre los fanáticos.

Una de ellas aborda el posible reencuentro entre Carla y Samuel. Sin embargo, esto implicaría el regreso de Ester Expósito, quien acaba de dejar la producción. Aunque no se descarta ninguna participación especial de los actores que abandonaron el proyecto, estos serían probablemente a través de cameos o flashbacks.

Al respecto, otros actores de “Élite” como Jorge López, quien interpretó a Valerio, descartaron la posibilidad de volver a la serie. “'Élite’ fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”, dijo el actor de 28 años a Esquire.

GRABACIONES

Las medidas de restricción a causa de la crisis sanitaria del coronavirus alteró los planes de la gran mayoría de producciones de las plataformas de streamming. En el caso de Netflix, el servicio aseguró que su calendario para este 2020 y el 2021 no sufrirán retrasos. Sin embargo esta información estaba relacionada a las series y películas que realizaron sus grabaciones correspondientes antes de la pandemia.

Con el nuevo panorama y sin haber iniciado el rodaje, la cuarta temporada de “Élite” todavía tendrá que esperar. El aislamiento social de los actores que aún permanecerán en la producción revelaría que las grabaciones aún están lejos de realizarse. Esto cobraría mayor valor con la incertidumbre de la plataforma de streaming sobre sus contenidos para los años posteriores.

Asimismo, existe un mínimo riesgo que las nuevas temporadas de “Élite” no salgan a la luz, debido al silencio llamativo de Netflix con respecto a sus estrenos. Si bien la cuarta y quinta temporada de la serie española fueron renovadas, el servicio de streaming no emitió ningún comunicado confirmando la continuidad de su producción más vista.

Por lo ocurrido en sus primeras temporadas, se puede deducir el comportamiento de Netflix. De esta forma, es probable que la cuarta y quinta entrega se graben al mismo tiempo para reducir plazos y ahorrar costos. Esto permitiría contar con ambas temporadas en un máximo de un año, como sucedió con la primera y segunda temporada. Eso sí, una vez acabe la cuarentena por el COVID-19.

De este modo, por el momento, la cuarta temporada de “Élite” no tiene fecha de estreno definida.





