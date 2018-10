"Dilo, mamá: mi hija de 16 años es seropositiva", gritaba Marina (María Pedraza) en el primer capítulo de "Élite", dejando a más de uno con una sensación extraña en el pecho. Ella le reclamaba a sus padres que hablaran del tema y dejarán de evitarlo, pues eso la hacía sentir peor. Así es como esta serie de Netflix expone cómo puede sentirse una persona que tiene el virus de inmunodeficiencia humano.

Marina es una adolescente de 16 años que es seropositiva, en otros términos tiene VIH. Esta joven fue contagiada por un exnovio e intentará, tomando sus antirretrovirales, llevar una vida como alguien normal de su edad.

El personaje de Marina rompe estereotipos. Muchas series y películas tocan el tema del VIH, pero se centran en personas homosexuales, drogadictas o pobres. Ella, heterosexual y adinerada, le reclama a su hermano que deje de pensar que es una enfermedad que solo le da a las personas pobres o irresponsables.



"Élite" rompe el estigma social que está alrededor de las personas con VIH. Ninguno de los amigos o parejas de Marina la discriminan por ser portadora del virus. Al contrario, se muestran bastante maduros, y sobre todo informados sobre el tema. A diferencia de la serie, en la realidad, algunas personas sienten miedo irracional al estar cerca de algún portador, aun cuando las formas de transmisión son conocidas desde hace décadas.



FORMAS DE CONTAGIO



Existen tres mecanismos de contagio. La transmisión predominante es por medio de las relaciones sexuales. "El 99% de casos de VIH nuevos se han producido por medio de una relación sexual sin el uso de métodos anticonceptivos de barrera", indicó Julio Cachay, médico infectólogo de la clínica Ricardo Palma.



La segunda es mediante transmisión vertical o perinatal. Es decir cuando una mujer seropositiva contagia durante la gestación, parto o lactancia materna a su hijo. "Al inicio estos casos eran un 40 o 50 % ahora es menos del 2% y se da siempre y cuando la mujer no tenga la infección controlada con antirretrovirales", añadió el médico.



La tercera es mediante agujas. "Esto suele producirse cuando se comparte agujas durante el consumo de drogas intravenosas o cuando un personal de salud se hinca con una aguja infectada con el virus", comentó el especialista.



MITOS SOBRE EL VIH



No existe contagio por aspectos sociales. Uno puede dar la mano, dar un abrazo, dar un beso o compartir cubiertos, toallas y el baño con alguien que sea portador y no se va a contagiar. Tampoco porque te caíga su sangre o saliba directamente en la piel. "Desde que empezó el primer caso en 1981, ninguno de todos los casos ha sido por transmisión social", agregó Cachay.



CASO MARINA



Una de las escenas que causó mucha controversia en "Élite" fue que Marina tuvo relaciones sexuales con Nano (Jaime Lorente) sin protección y quedó embarazada. Cuando Nano, quien no sabía que Marina era portadora, le pregunta por qué no le contó, ella menciona que tiene tan poco virus en sangre que es indetectable. Para muchos esto fue algo poco creíble porque no es muy conocido el término.



Tener el VIH indetectable significa que hay tan poca carga viral en sangre y que no se puede medir con una prueba. Eso no quiere decir que estés curado, solo que la carga viral es mínima.



El VIH indetectable no contagia, pero para llegar a esa poca concentración de virus, se deben suministrar un tratamiento retroviral y de por vida. "Una persona es indetectable cuando a los tres meses de tratamientos y exámenes de sangre, y su carga viral no es detectable en pruebas. La transmisión es casi cero”, comentó el infectólogo Julio Cachay.



Hagamos incapié en el "casi" cero. El médico indica que es mejor siempre mantener las condiciones de sexo seguro como los de mecanismo de barra para que ese casi se un completo cero.



PREVENCIÓN



El método de barrera es importante e indispensable para evitar el contagio del virus en todos los tipos de relaciones sexuales (rectal, vaginal y oral).



En el caso de una mujer con VIH que quede embarazada debe seguir un tratamiento con antirretroviral que no curará la enfermedad pero controlará la infección. Además, tendrá que dar parto por cesárea, no dar de lactar y el recién nacido deberá ser sometido a estudios de prevención para saber si tiene o no el virus.

Cachay comentó que aun así salgan negativos los resultados del recién nacido tendrá que seguir medicado como prevención, como un sello de seguridad.

"Élite" no es solo una serie de adolescentes con amoríos, los hay y bastante, sin embargo, lo que resalta es su valor social, algo que la hace sobresalir del grueso de las series que encontramos en Netflix y en otras plataformas.