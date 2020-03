Los acaudalados adolescentes del colegio Las Encinas ya no son superficiales. Todo lo que han tenido que pasar en el último año antes de graduarse les ayudó a crecer, a salir de la burbuja y chocar con diversas realidades. La tercera temporada de “Élite” es el cierre que necesitaba la muerte de Marina (María Pedraza), pero también los seguidores de la ficción.

Conocidos son los guiños de “Élite” a series estadounidenses como “Gossip Girl” y “How to Get Away with Murder”, sin embargo dichas historias no lograron el nivel de profundidad de la serie escolar (si buscamos algún símil en profundidad, es justo compararla con “Sex Education” y “Merlí”). La ficción española, además de tener personajes atractivos, toca con naturalidad temas tabú que otras series mostraron muy por encima. La primera temporada habló del VIH, el poliamor y la homosexualidad; la segunda temporada de la drogadicción e incesto. La tercera toca todo esto y añade algo más: el poder.

El elenco de "Élite" de Netflix. Todos los personajes viven su momento más complicado esta temporada. Foto: Difusión.

LOS DRAMAS

“Élite 3” inicia justo después que Carla (Ester Expósito) delate a Polo (Álvaro Rico) como asesino de Marina, y tal como ocurre en la vida real, el dinero y poder de las madres de Polo consigue que el adolescente salga rápidamente de prisión por falta de pruebas (y algunos favores más). La Marquesa, quien estuvo en un careo con Polo, recibe una amenaza de su propio padre: seguir en la acusación equivale a poner un reflector sobre su familia, lo cual puede llevarlos a la bancarrota por sus negocios ilegales. Carla cambia de versión al asegurar que ella acusó a Polo por celos.

Nuevos personajes aparecen en esta temporada, Yeray y Malick. Sin embargo, a diferencia de Rebeka, Valerio y Cayetana, no logran empatizar tanto con la audiencia. Están solo para demostrar características de algunos personajes principales o para ayudarlos a crecer. Yeray será importante para Carla, mientras que Malick para Nadia.

En un anterior artículo sobre los dos primeros episodios de “Élite”, expliqué que esta temporada tenía momentos de alta carga dramática. Una de estas historias es la de Ander, cuyos desmayos y sangrados por la nariz eran conocidos. Esta temporada se revela su diagnóstico de cáncer y aunque trata de alejar a Omar, este último intenta quedarse con él.

Polo (Álvaro Rico), momentos antes de morir. Foto: Netflix.

Otra parte de la historia muestra los intentos de Lucrecia para ayudar a Valerio (Jorge López), su medio hermano y amante. Tras asegurar que ella dio pie al amor prohibido (en un conversación tensa donde el talento de Danna Paola para la actuación brilla), Lucrecia es desheredada por su padre, quien le quita el dinero a Lu para dejarla solo con techo y comida. Ella deberá buscarse la vida al cumplir los 18 años.

Esta situación la llevará a competir con Nadia (Mina El Hammani) por una beca para una universidad de la Ivy League en los Estados Unidos. No volveremos a ver a la misma Lucrecia superficial de la primera temporada; la súbita pobreza la lleva a madurar. Por su parte, Valerio toca fondo por su adicción a la cocaína, situación que lo lleva a vender su auto e irse a vivir con Samuel (Itzán Escamilla), cuya madre deja España para irse con Nano; sospechoso de la muerte de Marina.

Nadia también se esfuerza aunque en el fondo sabe que ganar la beca no le garantizará que sus padres la dejen ir sola a Estados Unidos. Aquí aparece como caballero salvador Malik, árabe millonario que se presenta como el pretendiente perfecto para Nadia y su familia.

De izquierda a derecha Nadia, Lucrecia y Rebeka. Foto: Netflix.

La joven adolescente que intenta olvidarse de Guzmán, hermano de Marina, acepta ser novia de Malik, y cree que con él tendrá un futuro perfecto. Malik le propone a sus padres irse con ella a Estados Unidos comprometidos, y así darle la libertad que quiere Nadia, y de paso poder ser realmente como él mismo quiere. Malik sabe bien como ocultar secretos.

Por su parte, Rebeka (Claudia Salas) cobra mayor relevancia en esta tercera temporada, quizás porque en la segunda con pocas líneas y apariciones logró cautivar a la audiencia. La joven sufrirá una traición que llevará a su madre a la cárcel.

Samuel continúa buscando cobrar venganza por la muerte de Marina y porque su hermano y madre continúan lejos de él. Samuel quiere que Polo se entregue, y junto a Guzmán buscarán la forma que eso ocurra.

EL MOMENTO DEFINITORIO

La gran muerte de la temporada se realiza tras una ceremonia escolar. Polo, como ya se conoce, pierde la vida al caer de un segundo piso. Él, antes de caída, fue apuñalado en el corazón. En el último episodio se conoce quién fue el atacante y las razones que le motivaron.

El fin de Polo desencadena respuestas: Se conoce si Omar y Ander terminan juntos, si Ander logra vencer la enfermedad, si Lu o Nadia logran ganar la beca o si Samuel y Carla tienen un futuro como pareja. Esta reseña no te ofrece esa información. No obstante, si empatizaste con estos chicos es seguro que derramarás algunas lágrimas. Para el final, son menos “pijos”, pero más humanos.

