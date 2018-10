"Élite": las verdaderas edades de los protagonistas | FOTOS

Después de las exitosas series "Las chicas del cable" y "La Casa de Papel", Netflix volvió apostar por contenido español. En esta ocasión para un público más joven con el thriller "Élite".

La serie "Élite" fue hace una semana en la plataforma de streaming, cuenta la historia de un grupo de amigos en "Las Encinas", una escuela de lujo a donde llegan tres estudiantes de bajos recursos luego que la construcción de su escuela pública colapsara. Los nuevos estudiantes no son recibidos con los brazos abiertos, y a las inevitables diferencias de clase se suma un asesinato.



En los primeros capítulos hay escenas de sexo y drogas, además del misterio del asesinato ocurrido en la escuela. Pero "Élite" no se queda ahí: presenta historias como la de Nadia (Mina El Hammani), una estudiante de origen palestino que es discriminada por llevar su hiyab (pañuelo) en la cabeza.



"'Nada es lo que parece' es la base sobre la que está construida la serie", dijo Miguel Bernardeau hace unos días en una entrevista con la agencia AP. Este joven actor interpreta a Guzmán, el líder de los estudiantes ricos que hostigan a los pobres. "Está llena de preguntas, eso me gusta mucho. Yo como una persona muy joven me gusta mucho que no se me tome por tonto".



'Élite' es la próxima serie española de Netflix, que será estrenada en octubre a nivel mundial (Video: Netflix)

"Élite" ha tenido un gran recibimiento por parte del público juvenil, sobre todo porque toca temas que no han sido expuestos en otras series para esa audiencia, tales como el virus del vih, las relaciones poliamorosas y discriminación hacia los musulmanes. Además, expone la adicción a las drogas y las relaciones LGTBI.

Los jóvenes protagonistas en la serie tienen 16 años, sin embargo la realidad es otra. Por ejemplo, la actriz mexicana Dana Paola tiene 23 años, el actor Miguel Herrán tiene 22 años y María Pedraza también tiene 22 años.

