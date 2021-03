Conforme a los criterios de Saber más

En la era en que todo se sabe y todo se ve resulta extraño sacar de las profundidades del 2018 una de las series actuales más intensas sobre el duelo y la muerte. Esta es Sorry for your loss, una producción original de Facebook Watch. Sí, Facebook también produce series, pero hasta el momento con un éxito ahogado que no llega a sobresalir, al menos no al nivel de los monstruos del streaming como Netflix.

Sorry for your loss comenzó su camino hacia la viralización con la explosión de Elizabeth Olsen y la miniserie de Disney+, WandaVision. Ahora, muchos se preguntan cómo esta serie pasó tan desapercibida teniendo en cuenta que, además de contar con un buen guion y la actuación de Olsen, la plataforma de Facebook Watch es totalmente gratis.

UNA SERIE PARA ENFRENTAR LA PÉRDIDA

Sorry for you loss es una serie relativamente corta teniendo en cuenta que fue cancelada en la segunda temporada en enero de 2020. La primera temporada se estrenó en setiembre de 2018 con 10 capítulos de 30 minutos.

Elizabeth Olsen interpreta a Leigh Shaw, una joven mujer que bordea los 30 años, es escritora de artículos para una página web e instructora de aeróbicos en el negocio de su madre. Ella debe aprender a lidiar cada día con el evento más fuerte que le ha tocado vivir: la muerte de su joven esposo Matt Greer (Mamoudou Athie).

Un matrimonio promedio que tres meses atrás tenía sus idas y vueltas, se desmorona con la pérdida de Matt en circunstancias que se enturbian, pues el personaje sufre de una depresión severa (al igual que su padre), por lo que se que se presume la posibilidad del suicidio y no únicamente de un accidente a las afueras de la ciudad como se pensaba.

El luto, la pérdida, el dolor, el suicidio son algunos de los temas que rondan la serie desde el inicio. Leigh es un personaje oscuro que comienza encadenada a su tragedia, pero que poco a poco se abre y acepta que su nueva vida puede ser compatible con el dolor de su pérdida.

En el camino, su madre Amy Shaw (Janet McTeer), su hermana adoptiva y en un proceso de recuperación de alcoholismo, Jules Shaw (Kelly Marie Tran ), y sus amistades, se construyen como figuras tanto de apoyo como de conflicto. Los recuerdos de la vida antes de la muerte de Matt reaparecen constantemente en la vida de todos, recuerdos que explican muchas interrogantes como también generan nuevas incógnitas con pocas respuestas.

Es paradójico que Elizabeth Olsen, en el personaje de Leigh como de Wanda, encarne a una mujer que enfrenta la muerte de su esposo, claro que en Sorry for your loss no tiene ninguno de los superpoderes de la Bruja Escarlata, pero sí intervienen algunas referencias sobre el mundo de las historietas.

El guion es de la dramaturga y guionista Kit Steinkellner y la producción ejecutiva es de la misma Elizabeth Olsen.

¿QUÉ OTRAS SERIES PUEDO VER EN FACEBOOK WATCH?

Ahora, Facebook no solo es la red social donde compartir post e interactuar, ver series como Sorry for your loss es muy fácil, solo es necesario tener una cuenta de Facebook y colocar el nombre en el buscador.

Aunque el catálogo es todavía reducido, otras producciones de Facebook Watch totalmente gratuitas son Limetown; Red Table Talk; la comedia negra Strangers; el thriller adolescente Sacred Lies; el reality show Returning the Favor; las caricaturas Human Discoveries con las voces de Zac Efron y Lisa Kudrow; Humans of New York: The Series; Will Smith’s Bucket List o 9 Months with Courteney Cox, y más.

El actor Zac Efron hizo la voz de Gary en la serie animada "Human Discoveries". Se puede ver completa y gratis por Facebook Watch. (Captura de pantalla).

LA FICHA

Sinopsis: Leigh Shaw, interpretado por Elizabeth Olsen, una joven escritora que acaba de sufrir la muerte de su esposo debe lidiar con el recuerdo y enfrentar la realidad que muchas veces la abruma.

Duración: 2 temporadas

Género: Drama

Elenco: Elizabeth Olsen, Kelly Marie Tran, Jovan Adepo, Mamoudou Athie, Janet McTeer, Zack Robidas

Año: 2018

Series similares: “13 razones por qué”, “Dead to me”