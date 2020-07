El pasado 26 de junio, Amazon Prime Video dio la bienvenida a su primera comedia en español “Cómo sobrevivir soltero”, bajo la producción de Sebastián Zurita (33) y Emiliano Zurita (26). Los jóvenes creativos, al igual que sus padres Humberto Zurita y la recordada Christian Bach, llevan el arte en sus venas y lo demuestran tomando la batuta en la actuación y dirección de la serie mexicana que aspira a convertirse en la referente de su género dentro de los contenidos streaming.

Con la fundación de su propia casa realizadora “Addiction House”, los hermanos Zurita vienen trabajando juntos en innumerables proyectos para México y Estados Unidos. Sin embargo, fue con “Cómo sobrevivir soltero” que lograron el gran salto a las plataformas de streaming, esperando renovar contrato para una segunda temporada. El Comercio conversó con ellos sobre la serie, su dinámica de trabajo y la importancia de sus padres en sus carreras artísticas.

TRABAJO EN EQUIPO

Inspirada en una de las anécdotas de Sebastián Zurita, “Cómo sobrevivir soltero” aborda los entretelones de cualquier soltero de mediana edad y su interacción con sus incondicionales amigos. La comedia oscura que burla el romanticismo de las series cómicas tradicionales está protagonizada por el mayor de los hijos de Christian Bach y dirigido, entre otros talentos, por el menor de ellos. Este trabajo a dúo, según cuentan, fortalece su vínculo como hermanos y los impulsa a emprender más proyectos en familia.

“Los dos tenemos la misma meta hacia dónde queremos llegar y compartimos esas ideas. Lo que me gusta mucho es que, a veces, tenemos diferentes opiniones sobre cómo llegar al mismo punto y es muy bueno tener a alguien con quien puedas discutir. Además, siendo hermanos, sabes que puedes hacerlo de una manera muy directa, muy sincera, sin miedo a decir cosas incorrectas que pueden fracturar la relación”, asegura Emiliano Zurita.

A pesar de haber estudiado arquitectura y economía respectivamente, Emiliano y Sebastían no se ven en otro lado que no sea produciendo contenido audiovisual; camino que, aseguran, lo eligieron a voluntad y no por alguna presión de tener a sus padres artistas. “Si algo tuvieron mis papás es que nos dieron todas las opciones posibles para no dedicarnos a esto (risas)”, dice el mayor de ellos. “Es difícil que no te guste este medio si lo has vivido toda tu vida; siento que es una manera divertida de, en una sola vida, vivir muchas”, agrega.

MAMÁ SIEMPRE PRESENTE

La partida de Christian Bach el 26 de febrero de 2019 a causa un paro respiratorio enlutó al ambiente del entretenimiento latinoamericano, pero sobre todo, a la familia que construyó al lado del también actor Humberto Zurita. A un mes de cumplirse un año y medio de su fallecimiento, la inspiración de la aclamada figura de la actuación recae en el trabajo de sus dos únicos hijos, quienes rescatan la importancia de disfrutar los logros y no presionarse con las metas por cumplir.

“En la vida o en el trabajo, siempre hay algo más a lo que quieres llegar y se nos olvida disfrutar los logros, ser feliz en el momento. Mi mamá siempre nos decía: ‘Enjoy the ride', que lo importante es lo que estás viviendo ahorita”, cuenta Emiliano, quien no se siente agobiado por la gran valla artística que sus padres dejan para él y su hermano. “Tengo la ventaja de tener a grandes maestros como lo era mi mamá, mi papá, mi hermano, y me gusta tener este reto de intentar superarlos”, señala.

“Tenemos a dos personas que son, ¡vaya la humildad!, como dos eminencias de nuestro trabajo”, afirma Sebastián Zurita sobre sus padres, reconociendo que su vínculo familiar no siempre ha sido sinónimo de ventajas. “Mucha gente cree que se te abren muchas puertas, pero también se te cierran muchas; también mucha gente compara”, confiesa. Y es que a pesar de tener hoy el total respaldo del patriarca de los Zurita, Emiliano y Sebastián saben mantener las distancias. “Sabemos distinguir nuestro lado profesional y nuestro lado familiar”, dice el último.

Con el impulso comercial que su compañía “Addiction House” emprende para este 2020, los hermanos Zurita ya cuentan con exclusivas obras de teatro, series y cortos escritos por ellos mismos a la espera de ser adquiridos por productoras importantes que los trasladen a las pantallas o los escenarios. “Estamos buscando labrar nuestro propio camino y nuestras propias metas, y para nosotros es muy importante tener algo concreto antes de presentarlo a alguien más”, se sincera el hijo mayor de Christian Bach.

Entre sus próximos proyectos, se bajara una posible segunda temporada de “Cómo sobrevivir soltero”, aunque dependerá de la recepción del público en las próximas semanas. Por el momento, Emiliano Zurita alista el cercano estreno de las películas en las que participa ─“No, porque me enamoro”, “El mesero” y “El baile a los 41”─, mientras que Sebastián Zurita espera retomar una nueva cinta para Netflix que se detuvo por la pandemia del coronavirus y anticipar el estreno de las nuevas temporadas de “El juego de las llaves” ─donde actúa─ en Amazon Prime.

