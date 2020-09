“Emily in Paris” llegará a las pantallas este viernes dos de octubre a Netflix. Esta serie sobre moda, redes sociales y romance está protagonizado por la actriz Lily Collins. La actriz británica-estadounidense ya es considerada un ícono de la moda y con esta serie se espera que se consagre y marque tendencia en la moda como en la cultura pop tal como la recordada “Clueless”.

Esta serie narra la vida de Emily, una ambiciosa veinteañera de Chicago que trabaja de ejecutiva en marketing, consigue de pronto el empleo de sus sueños en París cuando su empresa compra una compañía de marketing de lujo francesa... y le encarga renovar su estrategia para redes sociales.

En su nueva vida parisina, todo son aventuras y desafíos asombrosos mientras hace malabares para ganarse a sus colegas, hacer amigos y gestionar nuevos romances.

En una entrevista con la revista InStyle, la actriz británica contó porque decidió protagonizar esta serie. “Emily resonó conmigo porque cuando era más joven, iba a las salas de juntas de ejecutivos mucho mayores que yo para presentar ideas para programas de entrevistas. Yo siempre pensaba en conceptos que eran enormes y no tenía miedo en perseguir mis sueños. Pero me dijeron “no” muchas veces. También perdí toneladas de audiciones al principio de mi carrera. Si yo acababa por aceptar esos “no”, no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy”, comentó.

“Tuve que encontrar formas de perseguir mis pasiones y educarme obteniendo otro tipo de experiencia. Igual que Emily. Ella ve “no” como una coma, no como un punto. Además de relacionarse con la resistencia y determinación de Emily,también soy una gran fan de Darren Star, junto con tantas mujeres obsesionadas con los programas que has creado. Cuando estaba en la escuela secundaria, vi todo Sex and the City. Darren tiene un ojo agudo para crear mundos de fantasía en los que a las audiencias les encanta desaparecer mientras también abordan temas humorísticos. También es su capacidad para convertir la moda en un personaje central en todas sus series", mencionó.

Como se recuerda, la protagonista de “Espejito, Espejito” sacó su libro autobiográfico “Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" en el 2017, en el que contó varios pasajes importantes de su vida así como secretos. Y que uno de sus sueños, cuando lo escribió era ser como Carrie Bradshaw de “Sex in the City” así “Emily in París” le ha dado la oportunidad de cumplir ese gran anhelo.

"Cuando escribí mi libro hace unos años, mi sueño era ser como Carrie Bradshaw y mirar desde una ventana de mi apartamento de Nueva York y escribir sobre lo que me inspira. Así que, años después, me encuentro siendo parte del universo de Darren y colaborando con él y Patricia Field. ¿Es esto real? Es increíble”, agregó.

Además, reveló fue trabajar y vivir en París el tiempo que duró la grabación de la serie. “Los escritores estaban haciendo el programa mientras estábamos todos viviendo en París, así que colectivamente viviamos eso en la realidad”, comentó.

“Todos teníamos anécdotas de la vida real sobreviviendo en Francia como estadounidenses que entraron en el programa, y hay capas de esas experiencias, más obvias como las barreras del idioma, así como diferencias culturales más sutiles. Pero se necesita vivir y respirar en un país diferente para ver todos los matices, y todos lo hicimos junto con Emily esta temporada”.

