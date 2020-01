La actriz francesa Emma Mackey interpreta a la rebelde Maeve en la serie “Sex Education”. La joven encarna a una adolescente rebelde y muy inteligente que se plantea qué quiere hacer con su vida tras salir de la escuela.

Hace unos días, Emma Mackey fue entrevistada en la BBC Radio 1 por Greg James, y este conductor le mostró un video en el que se ve a Margot Robbie junto a Brad Pitt y Leonardo Dicaprio siendo entrevistados durante la promoción de la cinta “Había una vez en Hollywood”.

“Todo el mundo me ha mandado ese video. Es la mejor cosa”, comenta la actriz de 24 años segundos antes de ver la grabación.

En el video que le muestran a la joven actriz, se ve a Brad Pitt y Leonardo Dicaprio diciendo que fueron confundidos con Matt Damon, y Margot Robbie cuenta que la confunden con Emma.

“Hace unas semanas, alguien se me acercó y me dijo: ‘Adoro tu interpretación en Sex Education, es tan genial’, y yo le dije: ‘oh, lo siento tanto, no soy esa actriz’”, recuerda la protagonista de “El lobo de Wall Street”.

Tras ver este video, nuevamente, la joven francesa dijo que le pareció tierna su respuesta y dijo que acepta que el parecido. “Es muy linda”, agregó.

