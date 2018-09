Rachel Brosnahan: de secundaria en Netflix a carta fuerte de Amazon en el Emmy

Rachel Brosnahan compite al Emmy 2018 por segunda vez con la producción de Amazon Prime "The Marvelous Mrs. Maisel". La actriz, quien comenzara a lograr familiaridad tras su participación en "House of Cards" de Netflix, está nominada por tercera vez al premio de la TV por su protagónico en la elogiada comedia de época.

La todavía joven Brosnahan, quien comenzó a hacerse de reconocimientos como 'Midge' Maisel, nació en 1990 en Wisconsin. Sobrina de la fallecida diseñadora Kate Spade, participó en la secundaria tanto como artista de teatro musical, como también parte del equipo de lucha libre.

Con 16 años, tomó clases con la directora de un centro de entrenamiento de actores, quien tiempo después se hizo su mánager. Brosnahan, aún en secundaria, debutó en las tablas con la obra "Up" e hizo su debut en el cine con la cinta de horror "The Unborn" (2009), producida por Michael Bay, y junto a Gary Oldman e Idris Elba.

La actriz asistió a la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, alma máter de numerosas figuras de Hollywood, de donde se graduó en 2012. Durante sus estudios grabó episodios para "The Good Wife", "Gossip Girl", "In Treatment" y "C.S.I. Miami".

Tras graduarse, Brosnahan debutó en Broadway con la obra "The Big Knife", y obtuvo papeles en cintas como "Beautiful Creatures" (2013) con Jeremy Irons y Viola Davis, además de series como el drama médico "Grey's Anatomy", y "Orange is the New Black" de Netflix.

Logró poco después roles recurrentes, como el que comenzó a darle prominencia, Rachel Posner en "House of Cards" en nueva asociación con Netflix. Inicialmente contratada para cinco líneas, la actriz llamó la atención del creador de la serie, quien fue inspirado a darle más importancia en la trama. También actuó al año siguiente en "The Blacklist", y tuvo su primer estelar como Abby Isaacs en "Manhattan".

En 2015 logró su primera nominación a un Emmy como Mejor actriz invitada por su recurrente rol en "House of Cards". Al año siguiente participó de la miniserie "Crisis in Six Scenes" de Woody Allen con Miley Cyrus, filmes como "Patriots Day" con Mark Wahlberg, y obras como "Othello" con Daniel Craig, donde interpretó a Desdémona.

"The Marvelous Mrs. Maisel", la comedia dramática de Amazon Prime se estrenó en 2017 ante el elogio de la crítica, y su papel titular de la aspirante a comediante dio a Rachel Brosnahan nueva mención al Emmy, y un Globo de Oro a Mejor actriz de comedia. Ahora vuelve a competir por su aclamado rol en los próximos Emmy 2018.