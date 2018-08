Emmy 2018: "American Crime Story" y más nominadas a Mejor miniserie | FOTOS

La entrega de los Emmy 2018, cada vez más próxima, presenta en su categoría de Mejor miniserie a cinco contendientes, entre ellas la comentada "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace", producción de FX que logró este año 18 nominaciones en total al premio de la TV.

Aunque "Versace" no se hizo del rating o elogios de su antecesor "The People v. O.J. Simpson", cumple una de las principales predicciones con esta mención, que también ostenta por dirección, actor principal y guion. Su más cercano rival en nominaciones, con 12, es "Godless" de Netflix, también en carrera por dirección, actriz principal y guion, y con la que el servicio persigue su primer triunfo para una miniserie a pesar de la crítica mixta lograda por el western de elenco femenino.

Otra de las más comentadas, aunque en similar situación que "Versace" en rátings y crítica, es "Genius: Picasso" de National Geographic. Aunque no superó el número de menciones de su primera temporada "Genius: Einstein", acumula siete este año, entre ellas a Mejor actor de miniserie o filme de TV para Antonio Banderas.

Siguen la producción de época y misterio de TNT "The Alienist", con 6 nominaciones en total, pero ninguna en el rubro actuación; y la oscura comedia "Patrick Melrose" de Showtime. Esta última, aunque en carrera a cinco premios, es una de las favoritas junto a su protagonista, Benedict Cumberbatch, quien compite como actor de miniserie.

Las comentadas ausencias en esta terna son el revival de "Twin Peaks", y "The Looming Tower" aunque ambas compiten por dirección, y se espera a la recién concluida y elogiada "Sharp Objects" para los siguientes Emmy. Panorama distinto, sin duda, al de inicio de década, que tuvo sólo dos miniseries nominadas en 2010, y que apenas el año pasado vio también una reñida carrera entre "Fargo", "Feud" y "Big Little Lies", donde esta última resultó ganadora.

Aunque los Emmy consideran para esta categoría tramas que no duren más de una temporada, no en vano más estrellas y directores se pasan a la pantalla chica y se dan casos como el de "Big Little Lies", que suma a Meryl Streep a su ya estelar elenco con Nicole Kidman y Reese Witherspoon para una segunda temporada.

Al estilo de ésta, como también de la asidua a la gala que empezó como miniserie "Downton Abbey", queda ver si, entre alguna de las ahora nominadas, se dan condiciones para un nuevo caso similar. La entrega de los Emmy 2018 se llevará a cabo este lunes 17 de septiembre desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles.