Emmy 2018: "Atlanta" y las otras nominadas a Mejor serie cómica

Los premios Emmy 2018 se desarrollan este lunes 17 de septiembre y, entre las categorías en competencia, destacan la de Mejor comedia. Una de las series nominadas en ese ámbito es "Atlanta", que compite por 16 trofeos

En la reñida categoría compite además "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon Prime, con 14 nominaciones en total y también favorita. Por HBO están la oscura comedia "Barry", con 13 menciones, "Silicon Valley", con 7, y la novena entrega de "Curb Your Enthusiasm" con 4; "GLOW" y "Unbreakable Kimmy Schmidt" de Netflix compiten por 10 y 2 premios respectivamente, y "Black-ish", de la cadena ABC, con 5.

"Kimmy Schmidt", "Black-ish", "Silicon Valley" y "Atlanta" repiten nominación al Emmy a Mejor comedia, junto al retorno sorpresa en la categoría de la longeva "Curb Your Enthusiasm". Sin embargo, no sólo el ingreso de las comentadas "GLOW", "Barry" y "La señora Maisel" causaron olas, sino la total ausencia en ternas principales de "Modern Family", recurrente en los Emmy desde su estreno en 2010.

Entre otras notadas ausencias, están las dos veces ganadora "Veep" y la multi-nominada "Master of None", que no entraron en el periodo de elegibilidad de los Emmy. Las contendientes a Mejor comedia, esta vez ocho en total, también brindarían una más interesante batalla que otras ternas, como la dramática, por la cada vez mayor libertad y toma de riesgos en guiones cómicos de años recientes.

Otras series destacadas que no lograron esta nominación son "The Good Place", "Brooklyn Nine-Nine", "Jane The Virgin" e "Insecure", aunque esto también apunte al aumento de guiones de calidad en el género, además de una mayor diversificación en principales ternas, donde nominados y ganadores variaron poco o nada en los últimos diez años, y series como "The Office", "Parks and Recreation", "How I Met Your Mother", "Orange is the New Black" no lograron triunfar.

"Atlanta", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Barry", "GLOW", "Silicon Valley", "Black-ish", "Curb Your Enthusiasm" y "Unbreakable Kimmy Schmidt" competirán por el premio mayor en comedia de los premios Emmy 2018. La entrega del galardón se llevará a cabo este lunes 17 de septiembre desde el Teatro Nokia de Los Ángeles.