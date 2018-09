Emmy 2018: así brilló la peruana Q'orianka Kilcher en la alfombra roja

La conocida actriz nacida en Alemania criada en Los Ángeles con ascendencia peruana y alemana; recordada por su papel de Pocahontas en "The new world" del 2005 y su última aparición del 2018 en la serie "The Alienist" como Mary Palmer, disfruta de los Premios Emmy 2018.

Q'orianka Waira Qoiana Kilcher nacida el 11 de febrero de 1990, en Schweigmatt, Alemania; es una actriz, bailarina y cantante criada en Hawái y Los Ángeles, de raíces suizo-peruanas.

Su padre pertenece a la cultura indígena quechua-huachipaeri, mientras que su madre, Saskia Kilcher es de ascendencia suiza, aunque nacida en Alaska.

Forma parte de una familia reconocida pues su prima Jewel Kilcher es una conocida cantante profesional; mientras que su abuelo fallecido fue un famoso montañero de Alaska, Ray "Pirata" Gener. Tiene 2 hermanos: Kainoa Kilcher y Xihuaru Kilcher, ambos actores y acróbatas.

Su primera aparición reconocida por el público vendría en su interpretación como Pocahontas en el filme de "The New World", luego haría más apariciones en películas y series de televisión sin mucho rebote hasta su interpretación en la famosa serie "The Alienist" como Mary Palmer.