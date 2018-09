Emmy 2018: Claire Foy gana el premio a Mejor actriz dramática | FOTOS

La segunda es la vencida. La noche del lunes Claire Foy se llevó el Emmy 2018 en la segunda ocasión que es nominada por la serie de Netflix "The Crown"; donde interpretó a la reina de Inglaterra, Isabel II. Es el rol que la lanzó a la fama.

"Gracias, Emmy, tuve los dos años y medio más extraordinarios de mi vida. No voy a llorar en este programa. Me dieron un rol que jamás pensé que tendría la oportunidad de interpretar y conocí a personas que amaré para siempre, siempre, siempre. Y la serie continúa, lo cual

me hace sentir muy orgullosa. Así que dedico este premio al siguiente elenco, a la siguiente generación, y a Matt Smith", dijo Foy en su discurso.

Matt Smith, como se sabe, es el actor que dio vida al duque Felipe de Edimburgo y que perdió el Emmy ante Matthew Rhys de la serie "The Americans". Él y la ganadora ya no estarán en la serie, pues serán reemplazados por otros intérpretes, esto para representar el paso del tiempo en la historia.

LAS OTRAS NOMINADAS

Reconocidas intérpretes llegaron a la alfombra roja de los Premios Emmy 2018 con la esperanza de llevarse el premio a Mejor actriz principal en serie dramática. Además de Claire Foy, postularon al premio Tatiana Maslanay, Elisabeth Moss, Sandra Oh, Keri Russell y Evan Rachel Wood.



Por un lado tenemos a Elisabeth Moss, con "The Handmaid´s Tale", serie que el año pasado ganó la principal estatuilla; además en la lista se encuentra Sandra Oh, con su participación en "Killing Eve", actriz que ha obtenido varias nominaciones como Mejor actriz de reparto ahora participa en la categoría principal.

También Keri Russell, por la serie "The Americans", y por último a Evan Rachel Wood, por su papel en "Westworld", nominada por segunda vez consecutiva a la misma categoría.