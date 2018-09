Emmy 2018: elige a tus favoritos y averigua si acertaste el día de la gala

Los premios Emmy 2018, el más alto galardón para la televisión de Estados Unidos, serán entregados el lunes en una ceremonia en Los Ángeles, que será presentada por los comediantes del programa "Saturday Night Live" Colin Jost y Michael Che.



Las nominaciones a los Emmys fueron lideradas por la serie de HBO "Game of Thrones" ("Juego de tronos") con 22 candidaturas.

Después de "Game of Thrones", las producciones que lograron más candidaturas son el programa de comedia "Saturday Night Live" y "Westworld", con 21 nominaciones cada uno.

La gran competencia de la serie fantástica de HBO es el drama "The Handmaid's Tale" ("El cuento de la criada") que se alzó con el galardón a la Mejor serie dramática el año pasado, convirtiéndose así en el primer programa transmitido por streaming en lograrlo.

Emmy 2018: "Game of Thrones" y más nominadas a Mejor serie dramática. (Fuente: El Comercio)

"Atlanta", "The Americans", "The Crown", "Stranger Things" y "This Is Us" son otras de las series que parten como favoritas a ganar el próximo lunes 17 de septiembre, en la ceremonia que se realizará en Los Ángeles.

