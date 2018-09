Durante la entrega de los Creative Emmy 2018, premio que sirve como antesala a la gala del lunes 17, uno de los asistentes llamó la atención. Se trató de Jonathan Van Ness, quien forma parte del elenco de la serie"Queer Eye" de Netflix. Él fue con vestido de transparencia y tacones.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram, Van Ness, que también es estilista, indicó que quería contradecir las normas de género, según las cuales solo las mujeres van con falda. Aprovechó el mismo post para felicitar a todos los que participan en el programa, que al terminar la noche obtuvo tres premios.

La decisión de Jonathan Van Ness trae a la mente el vestuario que eligió Evan Rachel Wood ("Westworld") para los Globos de Oro 2017. Ella fue a dicha ceremonia en un traje de etiqueta.

"Quiero asegurarme que las chicas jóvenes y mujeres sepan que los vestidos no son un requerimiento y que no tienes que ponerte uno si no quieres. Solo se tu misma porque vales más que eso", sostuvo.

VICTORIA INCLUSIVA

En la gala de los Creative Emmy, "Queer Eye" de Netflix se llevó los premios de Mejor elenco de programa reality estructurado, Mejor edición de reality estructurado y Mejor reality estructurado.

"Queer Eye" sigue a cinco hombres homosexuales —Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown y Bobby Berk—, quienes viajan por todo Estados Unidos para asesorar a personas que desean ser la mejor versión de sí mismas.

DATO

La ceremonia principal del Emmy 2018 se llevará a cabo el lunes 17 de enero por la noche. Clic aquí para conocer todos los horarios del evento.