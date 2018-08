Emmy 2018: "Game of Thrones" y más nominadas a Mejor serie dramática

"Game of Thrones" retorna al Emmy 2018 como la producción más nominada en carrera, con 22 menciones al galardón de la televisión, entre ellas a Mejor serie dramática. Su anticipado regreso se da tras estar totalmente ausente de la gala anterior debido a la fecha de emisión de su séptima temporada, y a pesar de ya haberse coronado con el premio mayor en las ediciones de 2015 y 2016.

"Westworld", su producción hermana de HBO le sigue de cerca con 21 nominaciones, entre las que además cuenta su primera aparición en la categoría dramática principal. A ambas sigue "The Handmaid's Tale" de Hulu, con 20 nominaciones, y que daría a las anteriores fuerte competencia tras hacerse con el Emmy a Mejor drama el año anterior, aunque entonces con la ausencia de "Game of Thrones".

Compiten con ellas como mejor drama las originales de Netflix "The Crown" y "Stranger Things", con 13 y 12 opciones al Emmy, respectivamente. Sin embargo, aunque la plataforma streaming logró este año por primera vez más nominaciones de la Academia de TV que HBO, se riñen de cerca en número en esta categoría, y ostenta cada una poco más de la mitad de las de sus principales rivales.

En la carrera al Emmy 2018 a Mejor serie dramática, además, podrían dar la gran sorpresa tanto la ampliamente comentada "This is Us" de NBC, que acumula en total 8 nominaciones, como también "The Americans" de FX, una de las favoritas de críticos, pero que sólo logró este año 3 menciones en total para su aclamada temporada final.

Entre retornos y notadas ausencias como "House of Cards" o "Better Call Saul", que no entraron en el periodo de elegibilidad, los Emmy 2018, la septuagésima entrega de los premios de la Academia de TV, se llevarán a cabo este 17 de septiembre con la conducción de Michael Che y Colin Jost desde el teatro Microsoft de Los Ángeles.