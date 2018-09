Emmy 2018: "Glow", la gran apuesta de Netflix para ganar el premio a Mejor comedia

"Glow" es una propuesta de comedia y drama, creada por Liz Flahive y Carly Mensch,​ junto a la producción de Jenji Kohan, creadora de la, también, conocida serie "Orange Is the New Black".

La serie viene a ser una versión ficcionalizada de Gorgeous Ladies of Wrestling "Glow", un programa creado por David McLane en los años 80.

Situada en Los Ángeles de 1985, la serie trata de Ruth Wider, una actriz con poco éxito, siempre rechazada en las audiciones, hasta que llega a la audición del proyecto "Glow", un programa de lucha libre femenino. Sin embargo, al inicio Ruth es rechazada; pero todo da un giro cuando protagoniza una pelea con su ex-amiga y así ambas terminan dentro del programa.

"Glow" tuvo su primera temporada con 10 episodios, estrenada en Netflix el 23 de junio del 2017. Gracias a la buena crítica, el 10 de agosto de ese mismo año se anunció una segunda temporada que fue estrenada el 29 de junio del 2018.

Este año, "Glow"compite en los Emmy en las categorías Mejor comedia con la series: "Atlanta", "Black-ish", "Barry", "Silicon Valley", "The Larry David Show", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Maisel" y "The Marvelous Mrs".

Aunque tiene una competencia muy fuerte, "Glow destaca por tener un gran guion y esto ayuda mucho a que la serie funcione; supo captar las peculiaridades del show e integrarlas dentro del universo que se creó con la serie y el público así lo entendió. ¿Será la ganadora del Emmy a mejor comedia?​​