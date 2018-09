Emmy: actores afrodescendientes barren en la categoría de estrellas invitadas

La primera etapa de los Emmy 2018, donde se premian los aspectos técnicos y otros afines, pasa a la historia por convertirse en la primera edición donde cuatros actores afrodescendientes se llevan los premios a mejor estrella invitada.



Es la primera vez en la historia de los Emmy que un actor de raza caucásica no se lleva la tan ansiada estatuilla a mejor estrella invitada.



Kat Williams por 'Atlanta' y Tiffany Haddish por su episodio presentando 'Saturday Night Live' fueron las primeras en alcanzar tamaño premio. Por su parte, Ron Cephas Jones por 'This Is Us' y Samira Wiley por 'The Handmaid's Tale' hicieron lo propio en la categoría drama.



Más sorpresas. Los Emmy 2018 también pasaron a la historia al premiar a Shauna Duggins por su trabajo como coordinadora de especialistas de 'Glow'. Esta es la primera vez en la historia que el galardón es obtenido por una mujer.



Fue en el 2017 que las barreras se comenzaron a romper. Lena Withe, guionista de 'Master of None', se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el premio a mejor guion de comedia.