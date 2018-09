Emmy 2018: hora y canal para ver la premiación más importante de tv EN VIVO

El lunes 17 de septiembre se celebrará la premiación más importante de la televisión estadounidense, los Emmy 2018. Los galardones serán entregados en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. La conducción estará a cargo de los comediantes del programa "Saturday Night Live" Colin Jost y Michael Che.

Los Emmy son otorgados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos. La producción de esta ceremonia está bajo el cargo de Lorne Michaels, el legendario productor de "Saturday Night Live".



Fecha: lunes 17 de septiembre del 2018



VER DESDE ESTADOS UNIDOS



Canal: NBC

Hora: 5:00 p.m. (hora del Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)



VER DESDE AMÉRICA LATINA



Canal: TNT



La alfombra roja empezará en los siguientes horarios, tras lo cual le toca el turno a la ceremonia:



México: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

VER ONLINE

Si no quieres ver la entrega del Emmy en un televisor, siempre puedes seguir la transmisión online por TNT GO (http://www.tntgo.tv/en-vivo/). Solo tienes que loguearte con los accesos entregados por tu operador de televisión por cable.

COMPETENCIA A "GAME OF THRONES"

"The Handmaid's Tale" defenderá su reinado en los Emmy ante la favorita "Game of Thrones" y que vuelve a la competencia con ganas de arrasar con sus 22 nominaciones.

"The Handmaid's Tale" recibió 20 nominaciones y ya concretó tres estatuillas, incluida la de mejor actriz invitada para Samira Wiley, en un evento de premiación de los Emmy previo a la gala de este lunes en Los Ángeles, donde se darán a conocer las principales categorías.



"Game of Thrones" no participó en la última edición de los Emmy porque su séptima temporada se estrenó en julio de 2017, después de que cerrara el plazo de postulaciones para los considerados Oscar de la televisión. En la previa de los Emmy ya logró siete galardones.



"Juego de tronos", como se la conoce en Latinoamérica, la avala un pasado brillante. Es ya el programa de ficción más galardonado en la historia de estos premios.

Se disputan además el premio a mejor drama la serie de espías durante la Guerra Fría "The Americans", la serie sobre la monarquía británica "The Crown", la juvenil "Stranger Things", el drama familiar "This Is Us" y el western de ciencia ficción "Westworld".



NETFLIX VS HBO

En estos Emmy, Netflix buscará alzarse como la productora más ganadora, tras romper con 17 años de dominio de HBO en liderazgo de nominaciones.



La plataforma online cerró con 112 frente a 108 de la cadena de cable. Contando los premios técnicos, HBO está arriba 17 a 16 sobre el servicio streaming.



PRIMERAS NOMINACIONES

Los Emmy dieron la bienvenida a ganadores del Oscar, como la actriz española Penélope Cruz, con opciones de triunfo, y el compositor y músico John Legend, que el fin de semana pasado entró en la élite del EGOT -como se llama a quienes tienen al menos un Emmy (televisión), un Grammy (música), un Óscar (cine) y un Tony (teatro)- por su papel en el musical de NBC "Jesus Christ Superstar Live in Concert", que ganó cinco estatuillas.



Entre los nominados también está Antonio Banderas, además del venezolano Edgar Ramírez, que junto a Cruz y al puertorriqueño Ricky Martin fueron nominados por la segunda temporada de "American Crime Story", que gira en torno al asesinato del diseñador Gianni Versace, y que ya suma cuatro premios técnicos.



AUSENCIA

Entre las ausencias más notorias estará "House of Cards", sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood tras varias denuncias contra su estrella, el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey, que fue despedido del show.



Netflix y todas sus nominaciones en la esperada gala de Premios Emmy. (Fuente: El Comercio)

(Con información de AFP)