Emmy 2018: Jessica Biel y otros actores que podrían dar la sorpresa

Una premiación sin sorpresas resultaría muy aburrida. Y los Emmy siempre se han caracterizado por guardar algún as bajo la manga. Es por ello que se espera que para la ceremonia de este lunes alguno de aquellos candidatos que llega con pocas chances le dé vueltas a la probabilística y celebre un trofeo.

Una de ellas podría ser Jessica Biel, quien está nominada como Mejor actriz de miniserie o película televisiva gracias al papel que interpretó en "The Sinner".

Su personaje, Cora Tanneti, no recuerda haber cometido un crimen ni por qué mató a un sujeto en la playa. Por este rol, Jessica Biel compite con Laura Dern ("The Tale"), Michelle Dockery ("Godless"), Edie Falco ("The Menendez Murders"), Regina King ("Seven Seconds") y Sarah Paulson ("American Horror Story: Cult").

También están Milo Ventimiglia y Jeffrey Wright, quienes han sido nominados como Mejor actor principal en una serie de drama gracias a sus roles en "This is Us" y "Westworld", respectivamente. Ambos competirán por el Emmy con Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is Us"), Ed Harris ("Westworld") y Matthew Rhys ("The Americans").

Como Mejor actriz protagonista en una serie dramática, Sandra Oh podría dar una sorpresa con su papel como Eve Polastri en "Killing Eve", pero tendrá que enfrentarse por la estatuilla con Claire Foy ("The Crown"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"), Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale"), Keri Russel ("The Americans") y Evan Rachel Wood ("Westworld").

Ted Danson, quien interpreta a Michael, presunto "arquitecto del cielo" en la serie "The Good Place", ha sido nominado a los premios Emmy en la categoría Mejor actor principal en una serie de comedia junto a Anthony Anderson ("Black-ish"), Larry David ("Curb Your Enthusiasm"), Donald Glover ("Atlanta"), Bill Hader ("Barry") y William H. Macy ("Shameless").

En la categoría Mejor actor principal en una serie limitada o película hay dos actores que podrían sorprender en la gala, se trata de Antonio Banderas en "Genius: Picasso" y Jeff Daniels en "The Looming Tower", pero tendrán que vencer a los otros nominados: Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"), Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose"), John Legend ("Jesus Christ Superstar Live in Concert") y Jesse Plemons ("USS Callister" – "Black Mirror").

David Harbour como Jim Hopper en "Stranger Things" ha sido nominado como “Mejor actor de reparto en una serie de drama” y espera llevarse el Emmy venciendo a Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”), Peter Dinklage (“Game of Thrones”), Joseph Fiennes (“The Handmaid’s Tale”), Mandy Patinkin (“Homeland”) y Matt Smith (“The Crown”); asimismo, como “Mejor actriz de reparto en una serie de drama” ha sido nominada Millie Bobby Brown, quien a pesar de tener una destacada interpretación como Eleven en “Stranger Things” tendría que vencer a 6 actrices para poder levantar el Emmy, entre ellas: Alexis Bledel (“The Handmaid’s Tale”), Ann Dowd (“The Handmaid’s Tale”), Yvonne Strahovski (“The Handmaid’s Tale”), Lena Headey (“Game of Thrones”), Vanessa Kirby (“The Crown”) y Thandie Newton (“Westworld”).

Edgar Ramírez podría sorprender en la categoría de “Mejor actor de reparto en una serie limitada o película” gracias a su actuación en “ACS: The Assassination of Gianni Versace” como Gianni Versace superando a Jeff Daniels (“Godless”), Brandon Victor Dixon (“Jesus Christ Superstar Live in Concert”), John Leguizamo (“Waco”), Ricky Martin (“ACS: The Assassination of Gianni Versace”), Michael Stuhlbarg (“The Looming Tower”) y Finn Wittrock (“ACS: The Assassination of Gianni Versace”).

Por último, Letitia Wright, quien interpreta a Nish Leigh en "Black Mirror- Black Museum" podría ser la sorpresa de la noche en la categoría de Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película ganándole a Sara Bareilles ("Jesus Christ Superstar Live in Concert"), Penélope Cruz y Judith Light en ("ACS: The Assassination of Gianni Versace"), Adina Porter ("American Horror Story: Cult") y Merritt Wever ("Godless").