Laura Dern: mucho más que la heroína de "Jurassic Park" | Emmy 2018

Con una de las carreras más reputadas del cine y la TV, resulta insuficiente que Laura Dern sea mayormente recordada por el rol que la hizo estrella de Hollywood en "Jurassic Park". La premiada actriz, activista y recurrente asociada del mítico realizador David Lynch, no está en vano nominada una vez más al Emmy por su rol protagónico en el sobrecogedor filme "The Tale".

La californiana, a la fecha, acumula cuatro Globos de Oro, un Emmy y dos nominaciones al Oscar. Hija de los actores Diane Ladd y Bruce Dern, está vinculada al arte desde antes de su concepción, ocurrida en el rodaje del filme "The Wild Angels" (1966), y su primera aparición en cine data de 1973, en la cinta de su madre "White Lightning".

Dern comenzó oficialmente carrera actoral en el drama "Foxes" (1980). Determinada, cuando su madre se rehusó a que ella, con 13 años, participe en "Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains" (1982), la entonces adolescente solicitó y recibió su emancipación.

Comenzó a recibir elogios de la crítica con "Mask" (1985), y su nombre empezó a resonar con mayor fuerza con "Terciopelo azul" (1986) de David Lynch, seguido años después de "Wild at Heart", parte de una asociación con el cineasta que continuó por décadas.

No pasó mucho hasta que Dern recibió, como protagonista en "Rambling Rose" (1991), su primera nominación al Oscar, y al año siguiente, ganó el Globo de Oro a Mejor actriz de miniserie o película de TV con "Afterburn" (1992). Saltó a la fama como estrella en 1993 con su protagónico en "Jurassic Park", y fue el mismo año convocada por Clint Eastwood para su filme "A Perfect World".

Pocos años después, en 1997, fue estrella invitada en el sonado episodio de la serie "Ellen", donde su personaje impulsa a DeGeneres a declarar su homosexualidad. Siguieron cintas como "October Sky" (1999), un protagónico en "Daddy and Them", de su ex-prometido Billy Bob Thornton; y "I am Sam" (2001). Por el año 2002, fue actriz invitada en la serie "The West Wing", y voz en "King of the Hill".

En 2006 Dern se reunió con David Lynch para "Inland Empire", y aunque ya reconocida varias veces antes, la actriz fue foco de una campaña mediática del director para que sea nominada al Oscar por su papel. Dern debutó como directora al año siguiente, de la mano del escritor de "School of Rock", en "Year of the Dog" con Molly Shannon.

Invitada en 2007 al debut del ahora famoso show de Ellen DeGeneres, Dern reveló que no pudo conseguir trabajo por más de un año tras participar en su serie, pero la llamó una "extraordinaria experiencia y oportunidad". Un año después, logró nuevo Globo de Oro a Mejor actriz de reparto por la película para TV "Recount".

Laura Dern recibió en 2010 su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y un año después encarnó a una ejecutiva que intenta rearmar su vida tras un colapso mental en el trabajo, en la serie "Enlightment" de HBO, con el que obtuvo su tercer Globo de Oro. Dern fue luego convocada para un rol en "The Master" (2012) de Paul Thomas Anderson, con Amy Adams y Philip Seymour Hoffman.

Dos años después participó en cintas como "Bajo la misma estrella", y fue nominada una vez más al Oscar por su actuación en el biopic "Wild" con Reese Witherspoon. Por estos años apareció en "The Mindy Project", "F is for Family", "Last Man on Earth" y "Unbreakable Kimmy Schmidt".

En 2017, Dern tuvo además un gran retorno con tres prominentes producciones: "Star Wars: The Last Jedi", el revival de "Twin Peaks" de David Lynch, y su reencuentro con Witherspoon y el director de "Wild" en la premiada serie de HBO "Big Little Lies". Dern se hizo, con este rol, tanto del Emmy como del Globo de Oro a Mejor actriz de reparto en miniserie o filme para TV.

Este año, Laura Dern compite en los Emmy 2018 al mismo premio que logró el año anterior, esta vez por la cinta "The Tale", donde una escritora lidia con recuerdos que descubre, como adulta, fueron abusos sexuales. La interpretación de la actriz impacta de forma particular luego de que, tras las denuncias sobre Harvey Weinstein, revelara haber sufrido del mismo crimen a sus 14 años.