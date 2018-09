Emmy 2018: así llegó Ricky Martin a la ceremonia | FOTOS

El actor y cantante Ricky Martin llegó a los Emmy 2018 con la esperanza de lograr una estatuilla. Como se recuerda, el boricua fue nominado a un premio por su participación en la serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Pero Ricky Martin no ganó. El premio a Mejor actor secundario en serie limitada fue recibido por Jeff Daniels de la serie "Godless" de Netflix.

MÁS DETALLES DE LA GALA

Los actores y nominados por "Saturday Night Live" Kate McKinnon y Kenan Thompson se encargaron de la introducción de los premios, con canción y baile donde participaron estrellas del pop John Legend y Ricky Martin, así como el actor Sterling K. Brown y RuPaul.



Los Emmy 2018, que se celebra en Los Ángeles, enfrenta a "Game of Thrones", la serie dramática más galardonada de la televisión, y "The Handmaid's Tale", por los principales premios de la noche.



Por otra parte, se disputan el premio a mejor serie dramática la serie de espías durante la Guerra Fría "The Americans", la serie sobre la monarquía británica "The Crown", la atrevida "Stranger Things", "This Is Us" y el western de ciencia ficción "Westworld".

Sin "Veep" en competencia, "Atlanta" luce como candidata para llevarse la estatuilla a la mejor comedia de esta competencia.