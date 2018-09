El premio al Mejor guión de una serie de drama de los Premios Emmy 2018 es para "START", el décimo episodio de la sexta temporada y final de la serie dramática de televisión "The Americans"; producción que fue muy ignorada en galas de años previos.

Entre los candidatos a esta estatuilla estaban: "The Dragon and the Wolf" de "Game of Thrones"; "Nice Face" de "Killing Eve"; "The Gate" de "Stranger Things"; "Mystery Man" de "The Crown"; y "June" de "The Handmaid's Tale".

"START" reproducida con una duración de 70 minutos, escrita por Joel Fields y Joe Weisberg, dirigida por Chris Long; fue emitida el 30 de mayo de este año.

El título del episodio se refiere al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre los EE. UU. Y la URSS, para el cual las negociaciones comenzaron en serio después de la Cumbre de Washington.

Adicionalmente, también por "The Americans", Matthew Rhys también ganó el Emmy a Mejor actor de serie dramática.