Emmy 2018: mira EN DIRECTO la esperada entrega de premios

A diferencia de años anteriores, la ceremonia del Emmy 2018 se llevará a cabo en lunes y no domingo. Se podrá ver en directo por todo el mundo, pero no todos lo verán a la misma hora. España, por ejemplo, tendrá que seguir la gala de madrugada.

Hora y canal para seguir la gala del Emmy en directo en España:

Canal: Movistar Seriesmanía (dial 12)

​Hora: 2 a.m. del martes 18 de septiembre (horario peninsular)

El público español también puede seguir la gala por medio de la app Movistar +.

Antes de la ceremonia, el canal Movistar Seriesmanía también emitirá un programa especial con todo lo que debes saber sobre las nominaciones. Se espera que destaquen el papel de los nominados españoles.

ESPAÑA, CANDIDATA DE LAS SERIES CORTAS

Cada año, una de las categorías más reñidas del Emmy es la de Mejor serie limitada, con historias antológicas donde cada temporada (y a veces cada episodio) cuenta una trama distinta para abrirse paso en una era donde la gente tiene cada vez menos tiempo para seguir producciones largas.

España, por ejemplo, tiene entre sus nominados al Emmy a Penélope Cruz; ganadora del Oscar que compite como Mejor actriz de reparto en serie limitada por dar vida a Donatella Versace en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"; miniserie de FX que cuenta el crimen del famoso modisto italiano.

Si bien la familia Versace manifestó su descontento con la adaptación de la muerte del diseñador, Penélope Cruz siguió adelante con su trabajo. La actriz reveló en varias ocasiones todo su respeto por Donatella.

También busca el Emmy Antonio Banderas en la categoría de Mejor actor principal de serie limitada, por su rol como Pablo Picasso en la segunda temporada de "Genius". Es la primera vez que ambos españoles son nominado a la estatuilla.

Vale resaltar que en la ceremonia de los Creative Emmy, desarrollada el sábado 8 y domingo 9 de septiembre, la española Ana Lozano se llevó un premio a Mejor maquillaje no prostético por su trabajo en "The Assassination of Gianni Versace".