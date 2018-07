Emmy 2018: Netflix supera por primera vez a HBO en nominaciones

Recientemente se anunciaron todos los nominados a los Emmy 2018 y, como es costumbre desde hace casi dos décadas, las producciones de HBO ocuparon buena parte de la lista global. No obstante, la emisora se vio desplazada del primer lugar de las nominaciones por Netflix.

Hasta este jueves, fueron 18 años seguidos los que HBO mantuvo su liderazgo en las nominaciones y en esta ocasión sus producciones alcanzaron 108 candidaturas en los Emmy, mientras que Netflix llegó a las 112.

Hay quienes ya han visto en este dato un golpe de autoridad por parte del servicio de streaming y un llamado de atención para la industria televisiva actual. No es un dato menor que hoy en día que la casa de "Game of Thrones" esté intentando impulsar a toda costa su plataforma HBO Go, a fin de no perder terreno en el mundo del contenido en Internet.

Netflix, por su parte, tiene claro con quién compite y Ted Sarandos, jefe de contenido de la empresa, lo dijo claramente a GQ en 2013: "La meta es volvernos HBO más rápido de lo que HBO puede convertirse en Netflix".

El resultado de esa política es que en el presente el popular servicio digital tenga un valor mucho más alto que la empresa de televisión: 180.000 millones de dólares, más del doble de lo que pagó AT&T (80 millones) por el grupo Time Warner, actual WarnerMedia y matriz de HBO.

Más allá de estas consideraciones, HBO no ha perdido el liderazgo del todo, pues sus dos producciones estrella, "Game of Thrones" y "Westworld", se encuentran en los más alto de los premios Emmy, con 22 y 21 nominaciones, respectivamente.

Los demás competidores llegan bastante por detrás, pues la cadena NBC ocupa el tercer lugar con 78 nominaciones y FX Networks llega a las 50. Más abajo se encuentran CBS y ABC, cons sus respectivas 34 y 31 nominaciones en los Emmy 2018.

La industria muy probablemente seguirá cambiando y la creciente incursión de otras cadenas y grupos de medios en el contenido por Internet y un signo inequívoco del cambio.