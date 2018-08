Emmy 2018: Claire Foy y su última oportunidad de ganar por "The Crown"

Claire Foy fue una vez más nominada al Emmy a Mejor actriz dramática por su rol de la reina Elizabeth II en "The Crown", sin embargo; esta será la última vez que competirá por el premio con dicho papel tras despedirse de la serie de Netflix con el final de su segunda temporada.

"Tan agradecida y honrada por el apoyo continuo de los Emmy a 'The Crown'", twitteó Foy tras recibir su reciente nominación, "tan orgullosa de haber sido parte de tan extraordinario elenco, staff y equipo, y comparto esta nominación con ellos", añadió.

En su tercera temporada a estrenarse en 2019, "The Crown" dará un salto en el tiempo, y presentará a una versión más madura de la reina Elizabeth con la actriz Olivia Colman. El elenco completo tendrá también nuevos intérpretes, como Helena Bonham Carter, quien ingresa en lugar de Vanessa Kirby como la princesa Margaret.

"The Crown", el costoso e intrincado drama real de más de 130 millones de dólares, retrata la vida de la reina Elizabeth II desde 1940, cuando debió ascender al trono británico a los 25 años de edad.

La 'joya' de Netflix llamó la atención de las premiaciones desde su estreno en 2016 y dio a Claire Foy estatus de estrella, además de un Globo de Oro y dos nominaciones al Emmy. En contraste con su rol en "The Crown", la actriz es ahora casi irreconocible en adelantos de su próximo rol de Lisbeth Salander en "The Girl in the Spider's Web".

"Fue una experiencia tan especial y un honor de personaje, que no creo que vaya a decirle adiós y no sé si quiera, tampoco", expresó Foy sobre despedirse del rol de Elizabeth. "Soy muy sentimental con los personajes que interpreto, así que realmente no deseo dejarlos ir, solo me aferraré a ellos con la vida", contó a The Hollywood Reporter.

Claire Foy compite al Emmy este lunes 17 de septiembre con Elisabeth Moss por "The Handmaid's Tale", la previa ganadora Tatiana Maslany por "Orphan Black", Sandra Oh por "Killing Eve", Keri Russell por "The Americans", y Evan Rachel Wood por "Westworld".