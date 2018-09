Emmy 2018: ellos son los nominados a Mejor actor dramático | VIDEO

Actores como Jason Bateman, que fueron nominados antes por comedia, ahora se dirigen al público como actor dramático; asimismo en la lista se encuentran reconocidos actores como Peter Dinklage, Antonio Banderas y Darren Criss. Estos son los nominados del Emmy en las varias categorías de Mejor actor dramático. ¿Cuál es tu favorito?

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DRAMÁTICA

​Jason Bateman ("Ozark")

El actor estadounidense fue reconocido con el premio a Mejor Actor de comedia en el Globo de Oro del año 2005 por por su trabajo en "Arrested Development". Ahora se encuentra evolucionando en papeles más dramático como el de Martin Byrde en Ozark y por el que ha recibido una nominación al Emmy.



Sterling K. Brown ("This Is Us")

Conocido por interpretar a Christopher Darden en "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", papel con el que fue reconocido como Mejor actor de reparto en una serie limitada o película del 2016. Asimismo, fue ganador del Mejor actor principal en una serie dramática en el 2017 con "This Is Us" ¿Será nuevamente ganador en esta edición de los Emmy?



Emmy: estrellas de Netflix, HBO, BBC, Hulu y más, compiten este año por el premio a mejor intérprete de drama. (Fuente: El Comercio)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA



Peter Dinklage (“Game of Thrones”)

El papel que más reconocido lo ha hecho es el de Tyrion Lannister en "Game of Thrones", con el cual ganado dos Emmy por mejor actor de reparto en serie dramática en el 2011 y fue ganador del Globo de Oro como Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme. Asimismo en el 2015 ganó el Emmy al Mejor actor de reparto en serie dramática.

David Harbour ("Stranger Things")

Inició en 1999 en Broadway en la obra "The Rainmaker" y debutó en televisión en el 2002 en un episodio de "Law & Order: Special Victims Unit". Es conocido por su papel como el agente de la CIA Gregg Beam en "Quantum of Solace"; recibió elogios por su papel de Paul Devildis en un episodio del 2009 de "Law & Order: Criminal Intent". Y desde el 2016 interpreta al jefe de policía Jim Hopper en Stranger Things.



MEJOR ACTOR EN SERIE LIMITADA/ PELÍCULA PARA TV

​Antonio Banderas ("Genius: Picasso")

Actor, cantante, productor y director español. Inició su carrera en los años 80 en España, muy conocido en la industria norteamericana. En el 2003 fue nominado a los Premios Globo y en el 2004 fue nominado, también, por los premios Emmy como Mejor actor - Miniserie o telefilme presentando a Pancho Villa.

Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Actor, cantante y compositor. Principalmente reconocido por haber interpretado a Blaine Anderson en la serie televisiva "Glee". También es conocido por sus representaciones de "Harry Potter" en los musicales. En 2018 interpretó el papel de Andrew Cunanan en "American Crime Story" temporada 2.

