Emmy 2018: un repaso a la carrera de Jessica Biel | FOTOS

La exmodelo y actriz Jessica Biel es conocida por participar o protagonizar muchas películas de Hollywood. El papel que la lanzó a la fama es también es recordada por interpretar a Mary Camden en la serie de drama familiar "7th Heaven".

Desde pequeña gustó de la actuación, el baile y el canto; por lo que apareció en varias producciones musicales de su ciudad. A los 12 años, asistió a The International Modeling and Talent Association Conference de Los Ángeles. A los 14 años audicionó para varios pilotos de televisión, donde fue elegida para interpretar a la hermana mayor del drama familiar "7th Heaven", serie que duró 11 temporadas con el más alto rating en The Warner Bros.

En su primera participación en un largometraje hizo de una adolescente gótica y rebelde, nieta de Peter Fonda, en Ulee's Gold , de 1997; papel por el cual, obtuvo un Young Artist Award. En el año 2000, durante la cuarta temporada de 7th Heaven, Biel estaba cansada de interpretar y estereotiparse como la niña santa; pues había perdido más papeles por eso. Y para que la despidan, posa semidesnuda en la portada de la revista Gear; por lo que, se originó una controversia pues Biel era menor de edad.

En el 2001, Jessica actuó junto a Freddie Prinze, Jr. en Summer Catch; luego vinieron algunos fracasos de taquilla. Su carrera cinematográfica comenzó a cambiar cuando encarnó a la duquesa Sophie von Teschen en El ilusionista, película que recibió críticas positivas y fue galardonada con el Premio Rising Star en el Palm Springs International Film Festival y ganó un Award en la Newport Beach Film Festival por su actuación.

Luego de regresar al último episodio de "7th Heaven", protagoniza la comedia de verano, "I Now Pronounce You Chuck and Larry", junto a Adam Sandler y Kevin James. En el 2008, produjo y protagonizó un cortometraje titulado "Hole in the Paper Sky". A finales del mismo año, Biel interpretó a una stripper en "Powder Blue", esta fue su primera película con escenas de desnudos.

En el 2008, Jessica empieza a trabajar en la sátira política Nailed, con Jake Gyllenhaal. En la película animada ciencia ficción Planet 51, la actriz prestó su voz como Neera. En el 2010, forma parte del elenco de Valentine's Day como Nara Monahan, lo mismo en la película New Year's Eve como Tess. En el 2014 fue parte de la exitosa serie "New Girl"; para el 2016 produjo la película El libro del amor, en la que también fue parte del reparto. Y desde el 2017, Jessica Biel produce y actúa en la serie "The Sinner", con la que ha conseguido por primera vez una nominación a los Premios Emmy.