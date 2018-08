Ricky Martin y otros cantantes que saltaron a la actuación

La reciente nominación de Ricky Martin al Emmy 2018 le recordó a todos que, además de cantar, la voz de "La copa de la vida" también ha desarrollado una amplia carrera como actor. A propósito, recordamos este y otros casos de músicos que dieron el salto a otra clase de escenarios.

Ricky Martin es nominado al Emmy 2018 en la categoría de Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV, esto por "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". En la producción él interpreta a Antonio D'Amico, ex pareja del fallecido diseñador.

Otra cantante que se convirtió en actriz es Lady Gaga. Además de su participación en "American Horror Story", llegará en el remake de "Nace una estrella", donde es una joven y talentosa cantante que se enamora de un músico ebrio, interpretado a su vez por Bradley Cooper. Ya hay rumores de que podría ser nominada al Oscar por dicho papel.

Otra actriz que empezó en la música fue Mandy Moore, quien alcanzó la fama por el drama generacional "This is Us"; así como el rapero e ícono de la cultura popular Snoop Dogg, quien participó en la aclamada "Día de entrenamiento" (2001).

