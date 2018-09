Emmy 2018: ¿Cuáles son las series con más victorias? | FOTOS

La ceremonia de los Emmy, la premiación más importante de la televisión estadounidense, se desarrollará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles este lunes 17 de septiembre.

El pasado fin de semana se entregaron los premios Creative Arts Emmy Awards 2018, premiación previa a la gran noche, en la que se reconoció los logros de las producciones de la temporada 2017-2018.



Los Creative Arts Emmy incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla. La serie "Game of Thrones" y el programa de comedia "Saturday Night Live" dominaron con siete premios por cabeza esta premiación.

La edición 70 de los Emmy tiene a "Game of Thrones" como la gran favorita tras su ausencia el año pasado. La serie de HBO tendrá que competir con "The Crown", "Stranger Things 2", "The Handmaid's Tale" y "Westworld".

La exitosa producción ostenta 22 nominaciones, este lunes competirá para el premio Mejor actor de reparto en serie dramática para Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Waldau, y los dos episodios finales de la más reciente temporada, en competencia a Mejor dirección dramática.

Antes de conocer quién si "Game of Thrones" hará historia en la ceremonia más importante de la televisión este lunes, en la galería que abre esta nota repasamos cuáles han sido las series con más galardones.