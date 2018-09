La septuagésima edición de los premios Emmy se emitirá el lunes 17 de setiembre y muchos seguidores de los programas late-night se están preguntando quién debería ganar realmente la estatuilla.



Los nominados son "The Daily Show" con Trevor Noah, "Full Frontal" con Samantha Bee, "Jimmy Kimmel Live!" con Jimmy Kimmel, "Last Week Tonight" con John Oliver, "The Late Late Show" con James Corden y "The Late Late Show" con Stephen Colbert.

Los votos del Emmy suelen hacer un llamado al público acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en los diversos países del mundo; razón por la cual Jimmy Fallon no ha sido nominado para competir por la estatuilla.

Algunos hosts como Samantha Bee, Stephen Colbert, Trevor Noah y John Oliver utilizan la comedia para tratar diferencias con Donald Trump, movimientos con la mujer y tocar problemáticas raciales; asimismo, quien se ha hecho acreedor al premio Emmy durante las dos últimas nominaciones ha sido el conductor John Oliver con "Last Week Tonight".