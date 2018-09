Emmy 2018 EN VIVO: hora y canal para ver la ceremonia

"Game of Thrones". "Westworld". "The Handmaid's Tale". "Atlanta". Esas y otras historias, aclamadas por la crítica y la audiencia, tienen la oportunidad de triunfar a lo grande en los premios Emmy 2018, ceremonia que como todos los años se desarrollará en Los Ángeles, la cuna del espectáculo en Estados Unidos.

EMMY 2018: FECHA

Lugar: Microsoft Theater (Los Ángeles, California, EE.UU.)

Fecha: lunes 17 de septiembre del 2018

VER DESDE ESTADOS UNIDOS

Canal: NBC

Hora: 5:00 p.m. (hora del Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)

VER DESDE AMÉRICA LATINA

Canal: TNT

Hora: Aún no hay anuncio oficial, pero se presume que la alfombra roja empezará en los siguientes horarios:

México: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

VER ONLINE

Si no quieres ver la entrega del Emmy en un televisor, siempre puedes seguir la transmisión online por TNT GO (http://www.tntgo.tv/en-vivo/). Solo tienes que loguearte con los accesos entregados por tu operador de televisión por cable.

EL RETORNO DEL REY

"Game of Thrones" del canal HBO, la serie más nominada en la historia del Emmy, vuelve a competir tras un año de ausencia. Esto se debe a que la séptima temporada se transmitió después de que vencieran los plazos de postulación al Emmy del 2017.

Creada por David Benioff y D.B. Weiss en base a las novelas de George R.R. Martin, "Game of Thrones" tiene un total de 22 nominaciones en categorías como Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor guion, Mejor vestuario, Mejor serie de drama, etc.

HBO también tiene al segundo drama más nominado del Emmy, "Westworld", desarrollada por Jonathan Nolan y Lisa Joy en base a la película homónima de Michael Crichton. La segunda temporada de esta historia explora las consecuencias de una rebelión de robots contra sus amos humanos.

"Westworld" - teaser tráiler de la temporada 2. (Video: HBO)

HISTORIAS BREVES, PERO PODEROSAS

Cada año otra categoría adquiere más peso, una en la que lo importante es aprovechar pocos episodios para contar las más grandes historias. Es la categoría de Mejor serie limitada, que tiene otra vez entre sus competidores a "American Crime Story", ahora por narrar la muerte del diseñador Gianni Versace.

Pero el crimen de Versace, por el que están nominados Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Ricky Martin y Darren Criss; tiene serios competidores en "Patrick Melrose" de Showtime, la historia de un aristócrata hundido en las drogas, interpretado por Benedict Cumberbatch; así como "Genius: Picasso", donde Antonio Banderas recrea la vida del pintor español.

¿NOCHE DE SORPRESAS?

La distopía donde Estados Unidos se ha vuelto una sociedad donde las mujeres son consideradas solo medios para la procreación se ha convertido en la serie más relevant3. "The Handmaid's Tale", basada en la novela de Margaret Atwood, tiene ocho nominaciones para actrices como Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Ann Dowd; así como la codiciada Mejor serie dramática.

"The Handmaid's Tale" ganó en 2017 y, si esta vez quiere repetir el plato, no solo tiene que vencer a la campeona de HBO, sino a "The Americans", "Stranger Things", "The Crown", "This is Us" y "Westworld".

Por el lado de la comedia, la ausencia de la seis veces ganadora a Mejor actriz principal de serie cómica por "Veep", Julia Louis-Dreyfus, podría significar la oportunidad de oro para las nominadas actuales. Aquellas que no ganen este año, tendrían que vérselas con la ex estrella de "Seinfeld" en 2019.