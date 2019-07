Emmy 2019: todas las actrices nominadas al premio de televisión| FOTOS

HBO y su fantasiosa serie medieval "Juego de tronos" lideraron el martes las nominaciones a los premios Emmy, como se esperaba, pero la lista de contendientes para los máximos honores de la televisión estuvo dominada por recién llegados, en gran parte mujeres.



La lista para los Emmy de 2019 representó el mayor despliegue de candidatos en ocho años, informó la Academia de Televisión, con nueve nuevos programas compitiendo por los principales premios a mejor drama y mejor comedia.



La lista incluyó al thriller de BBC America encabezado por mujeres "Killing Eve", que también recibió cuatro nominaciones para las actrices Jodie Comer y Sandra Oh; la comedia negra "Fleabag", de Amazon Studios, de Amazon.com, que obtuvo 11 nominaciones, entre ellas para su creadora y actriz británica Phoebe Waller-Bridge; y la comedia surrealista de Netflix "Russian Doll", escrita por su estrella Natascha Lyonne.



"Asombrada. ¡La vida es un real paseo mágico y misterioso!", tuiteó Lyonne cuando el programa recibió 13 nominaciones.



En un escenario televisivo colmado de programas de calidad, estrellas Julia Roberts y George Clooney fueron vistos como los principales perdedores el martes, al no ser nominados en su regreso a la pantalla chica en las series "Homecoming" y "Catch-22", respectivamente.



Aquí las nominadas a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 22 de septiembre:

Mejor actriz dramática:

Emilia Clarke, "Juego de Tronos"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Viola Davis, "How To Get Away With Murder"

Laura Linney, "Ozark"

Mandy Moore, "This Is Us"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Robin Wright, "House Of Cards"



Mejor actriz de comedia:

Christina Applegate, "Dead To Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"



Mejor actriz de reparto dramático:

Gwendoline Christie, "Juego de Tronos"

Julia Garner, "Ozark"

Lena Headey, "Juego de Tronos"

Fiona Shaw, "Killing Eve"

Sophie Turner, "Juego de Tronos"

Maisie Williams, "Juego de Tronos"



Mejor actriz de reparto en comedia:

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Anna Chlumsky, "Veep"

Sian Clifford, "Fleabag"

Olivia Colman, "Fleabag"

Betty Gilpin, "GLOW"

Sarah Goldberg, "Barry"

Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"



Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Aunjanue Ellis, "When They See Us"

Joey King, "The Act"

Niecy Nash, "When They See Us"

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"