Emmy 2019: "Chernobyl" y todos los premios a los que fue nominado

El canal de cable premium HBO, obtuvo un récord de 137 nominaciones a los Emmy, superando al servicio de streaming Netflix Inc , en lo que se ha convertido en una batalla anual por los principales premios a la televisión. Una de sus producciones que se encuentra nominada es "Chernobyl".



Una gran parte de las nominaciones de HBO provienen de la fantasía medieval "Game of Thrones", que recibió 32 reconocimientos, el total más alto para una serie dramática en un solo año. La serie "Chernobyl" sobre el desastre nuclear ruso de 1986 recibió 19.



"Chernobyl" está nominada a Mejor serie limitada junto a "Dannemora", "Fosse/Verdon", "When They See Us" y "Sharp Objects".



En la categoría actor de serie limitada o película hecha para TV, Jared Harris de "Chernobyl" compite junto a Mahershala Ali, "True Detective"; Benicio Del Toro, "Escape at Dannemora"; ; Jharrel Jerome, "When They See Us"; Sam Rockwell, "Fosse/Verdon".

En la rubro de actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Margaret Qualley de “Chernobyl” compite con Emily Watson, “Fosse/Verdon”; Patricia Clarkson, “Sharp Objects”; Patricia Arquette, “The Act”; Marsha Stephanie Blake, “When They See Us”; Vera Farmiga, “When They See Us”.



En la categoría de actor secundario de miniserie o tv-movie, Stellan Skarsgard de "Chernobyl" compite con Asante Blackk, "When They See Us"; Paul Dano, "Escape at Dannemora"; John Leguizamo, "When They See Us"; Ben Whishaw, "A Very English Scandal"; y Michael K Williams, "When They See Us".