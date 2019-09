Emmy 2019: conoce a las series más premiadas de la historia | FOTOS

Hoy, domingo 22 de setiembre, se realizarán los Premios Emmy 2019 desde los Ángeles, California. Y parece que "Game of Thrones" podría repetir el plato de años anteriores y aumentar su récord de premios.

Sin embargo, hay que señalar que la serie basada en los libros de George R.R. Martin no es la única en acumular un gran número de Emmy.

Por ello, hacemos un recuento con la lista de las series más premiadas en la historia de los Premios Emmy.

"Game of Thrones"

Con ocho temporadas, la serie acumula un total de 30 Premios Emmy en 142 nominaciones. Sin embargo, en la edición de este año, la serie logró un nuevo récord al competir en 32 categorías, incluyendo las de “Mejor serie dramática” y las de mejores actores principales.

"Frasier"

Fueron 11 las temporadas del spin-off de "Cheers" (otra serie exitosa) y que está dentro de la categoría de comedia. En 108 nominaciones, la serie logró 37 premios Emmy entre 1993 y 2004, años en que se emitió. Kelsey Grammer y David Hyde Pierce, los protagonistas, lograron cuatro premios cada uno.

"Los Simpson"

La interminable serie acumula más de 600 episodios en 30 temporadas. Hasta el momento acumula 31 Premios Emmy, tras haber sido nominada en 90 ocasiones. Sin duda, la historia de esta disfuncional familia que inició en 1989 parece tener mucho que contar.

"The Mary Tyler Moore Show"

La serie se emitió entre 1970 y 1970, haciendo un total de 7 temporadas. De las 67 nominaciones en las que participó, logró 29 premios Emmy. Un dato curioso es que el creador, James L. Brooks, acumula un gran número de galardones debido a que también estuvo a cargo de The Simpsons.

"Cheers"

La serie lleva el nombre de un bar en el que se reunían un grupo de amigos. Fueron 11 temporadas entre 1982 y 1993, y sirvió para inspirar a “Frasier”. De las 117 nominaciones que recibió, logró 28 premios Emmy.

"Hill Street Blues"

Con 7 temporadas entre 1981 y 1987, la serie consiguió 26 premios Emmy en 98 nominaciones. Sin duda, una gran cifra para el tiempo que estuvo al aire esta historia policial, llena de dramas laborales y personales.

"The West Wing"

Entre 1999 y 2006, la serie se emitió en 7 temporadas. En total fueron 155 episodios que lograron un total de 95 nominaciones, logrando 26 premios Emmy. Martin Sheen, Allison Janney, Bradley Whitford, John Spencer, Stockard Channing y Alan Alda formaron parte del elenco.

"ER"

La serie se emitió en 15 temporadas haciendo un total de 339 episodios entre 1994 y 2009. De las 124 nominaciones, logró 23 premios Emmy. ¿La trama? Todos los incidentes que se pueden dar en los hospitales.

"Modern Family"

La serie acumula 10 temporadas con 232 episodios. Sin embargo, llegará a su fin con su undécima entrega. Hasta la fecha, la producción acumula 22 premios Emmy, tras haber recibido 81 nominaciones.

"All in the family"

Emitida entre 1971 y 1979, la serie tuvo 9 temporadas con un total de 212 episodios. Pese a contar con solo 55 nominaciones, consiguió 22 premios Emmy, una buena cifra en cuanto a proporcionalidad. La serie captó la atención de los televidentes debido a los temas que se tocaban: la guerra de Vietnam, la religión, la menopausia y otros temas tabú para la época.