Emmy 2019: hora y canal para ver la gala de lo mejor de la TV

La edición 71 de los Emmy será diferente a las anteriores. Igual que los últimos premios Oscar, la ceremonia que celebra lo mejor de la televisión estadounidense no tendrá un presentador estrella para animar su nueva edición el 22 de septiembre.

El director ejecutivo de Fox Entertainment, Charlie Collier, indicó que esta decisión permitirá que la ceremonia dedique más tiempo a la gran cantidad de series que se despiden este año, incluida "Juego de Tronos", nominada en 32 categorías, un récord.

"Tener un presentador y un número de apertura representa de 15 a 20 minutos que no se pueden emplear en homenajear a las series", dijo.

Hay que remontarse a 2003 para encontrar una edición de los Emmy sin maestro de ceremonias. El caso ya había ocurrido en 1975 y 1998.

VER DESDE ESTADOS UNIDOS



Canal: NBC

Hora: 5:00 p.m. (hora del Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)

VER DESDE AMÉRICA LATINA



Canal: TNT



La alfombra roja empezó en los siguientes horarios, tras lo cual empezó la ceremonia:



México: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

OTROS PAÍSES

Canadá

CTV

Alfombra roja: Domingo 22 de septiembre, 8:00 PM ET / 5:00 PM PT

Ceremonia: Domingo 22 de septiembre, 7:30 PM ET / 4:30 PM PT



Japón

Fox

Alfombra roja: Lunes 23 septiembre, 8:00AM JST

Ceremonia: Lunes 23 septiembre, 9:00AM JST



Australia

Live en Fox 8

Streaming en Foxtel Now

Red Carpet Show: Lunes 23 septiembre 8:00 AM

70th Emmy Awards: Lunes 23 septiembre, 10:00 AM



Francia

SerieClub

Ceremonia: Lunes 23 septiembre, 1:55 AM CEST



Alemania

​TNT Serie

Red Carpet Show: Lunes 23 septiembre, 1:00 – 2:00 AM CEST

71th Emmy Awards: 3:00 AM CEST para la ceremonia central

VER ONLINE

Si no quieres ver la entrega del Emmy en un televisor, siempre puedes seguir la transmisión online por TNT GO (http://www.tntgo.tv/en-vivo/). Solo tienes que loguearte con los accesos entregados por tu operador de televisión por cable.

LOS ANTECEDENTES DE LA CEREMONIA

Los Emmy son otorgados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos. La producción de esta ceremonia está bajo el cargo de Lorne Michaels, el legendario productor de "Saturday Night Live".

La cadena Fox, que retransmitirá el 22 de septiembre la 71 edición de los Emmy, indicó la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, en inglés) que estos galardones no tendrán un maestro de ceremonias, una situación que ya se vio este año con los Oscar.

Colin Jost y Michael Che, del programa de humor "Saturday Night Live", fueron los presentadores de los Emmy en 2018.



Con 32 nominaciones, "Game of Thrones", que este año se despidió de los espectadores, parte como favorita para los Emmy de 2019.

La producción de fantasía épica de HBO es la serie más premiada de la historia de estos reconocimientos con 47 estatuillas.



Tras "Game of Thrones" se situaron como las más nominadas "The Marvelous Mrs. Maisel", que cuenta con 20 candidaturas; y la serie limitada "Chernobyl", que consiguió 19.



"Game of Thrones" se enfrentará por el Emmy a la mejor serie dramática a "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".



"Veep" y "The Marvelous Mrs. Maisel" parten como aspirantes destacadas en la carrera por el Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas "Barry", "Fleabag" "Russian Doll", "The Good Place" y "Schitt's Creek".