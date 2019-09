Emmy 2019: "Game of Thrones" triunfa como la mejor serie dramática

"Game of Thrones" se impuso como la mejor serie dramática en la entrega de los premios Emmy 2019. La serie de HBO partía como favorita en la velada con una cifra récord de 32 nominaciones. Competía contra "Better Call Saul", "Killing Eve", "This Is Us", entre otras producciones.

Esta fue la última edición de los Emmy con el elenco de Poniente y de los siete reinos... así como de la Casa Blanca, pues también marcó la despedida de otra exitosa serie de HBO, la comedia "Veep".

Tras el anuncio del premio, el escenario del Emmy 2019 se llenó de decenas de integrantes del elenco, así como del equipo de producción. Incluso se hizo presente George R.R. Martin, novelista cuyos trabajos sirvieron de base para la historia.

"Nunca veremos algo similar", dijo David Benioff, uno de los productores generales, que también se apersonó al escenario.

Antes de la entrega de los Emmy 2019, "Game of Thrones" aparecía como ganadora en las predicciones del sitio Gold Derby en las categorías de mejor serie dramática; actor de reparto para el actor Peter Dinklage, por su papel del locuaz e inteligente Tyrion Lannister; y dirección.

La gala del Emmy 2019 se llevó a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles.